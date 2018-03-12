Son bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, son bir haftada terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH), Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) hava ve kara unsurları bin 116 operasyon düzenledi.

Operasyonlarda terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 262, terör örgütü DEAŞ'la irtibatlı oldukları iddiasıyla 95, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 740, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 10 zanlı gözaltına alındı.

Planlı operasyonlarda bin 107'si terör suçları, 136'sı düzensiz göç ve 3 bin 783'ü uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 5 bin 26 kişi yakalandı.

Bir haftada 13 terörist etkisiz hale getirildi

İç güvenlik operasyonlarında 5 terörist teslim oldu, 1'i ölü ve 7'si sağ ele geçirilirdi. Böylece toplam 13 terörist etkisiz hale getirildi.

Mardin, Tunceli, Hakkari, Bitlis, Batman ve Diyarbakır'daki operasyonlarda teröristlerin kullandığı 21 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 9 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Güvenlik güçleri 1 ton 172 kilogram patlayıcı yapımında kullanılan madde, 46 el bombası, 14'ü ağır ve uzun namlulu olmak üzere 21 silah ile 2 bin 944 adet muhtelif mühimmat ele geçirdi.

Uyuşturucu operasyonları

Uyuşturucu satıcıları ile kaçakçılara 2 bin 756 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 979 kilogram esrar, 96 kilogram eroin, 1,3 kilogram kokain, 2,83 kilogram sentetik kannabinoid (bonzai), 6,1 kilogram metamfetamin,1,5 kilogram afyon sakızı, 366 bin 426 adet uyuşturucu hap, 535 kök kenevir bitkisi, 648 bin 407 paket kaçak sigara ve 45 ton 403 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Ayrıca sokak satıcılarına yönelik okul çevreleri, parklar ve gençlerin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yapılan kontrol ve operasyonlar kapsamında 416 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda 11 kilogram esrar, 5 kilogram eroin, 2,7 kilogram sentetik kannabinoid, 4,1 kilogram metamfetamin, 3 bin 406 adet uyuşturucu hap, 1,5 kilogram afyon sakızı, 454 kök kenevir bitkisi ile 43 tabanca ve tüfek ele geçirildi.

Siber suçlarla mücadele

FETÖ/PDY, PKK/TAK, DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere "terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleriyle bağlantılı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kasteden, nefret söylemleri içeren" 635 sosyal medya hesabıyla ilgili çalışma başlatılarak tespit edilen 290 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.

Düzensiz göçle mücadele kapsamında 389'u denizlerde olmak üzere 5 bin 371 kişi yakalandı. Bu kişilere organizatörlük yaptıkları iddiasıyla da 136 kişi gözaltına alındı.

Kaynak: AA