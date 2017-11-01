Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu yaptığı açıklamada, 1 Ekim 2016 ile 30 Eylül 2017 arasının su yılı olarak değerlendirildiğini söyledi.

Bu su yılının 1973'ten bu tarafa geçen en kurak yıl olduğunu belirten Eroğlu, "Son 44 yılın en kurak su yılını geride bıraktık. Buna rağmen yaptığımız yatırımlar sayesinde vatandaşlarımız bunu hissetmedi." dedi.

Bu yılki yağış durumunun "olağanüstü kurak" sınıflamasına girdiğine dikkati çeken Eroğlu, Türkiye'nin 2007 yılında kurak bir yıl geçirdiğini hatırlattı.

Eroğlu, "O yıl yağış durumu daha düşük bir sınıflama olan 'şiddetli kurak' kategorisine girmesine rağmen içme suyu hususunda vatandaşlarımız ve medya tedirgin olmuş fakat bu konuda bir sıkıntı yaşamamıştık. Geçen yıl orta dereceli, bu yıl ise çok daha şiddetli olmak üzere üst üste iki yıl kuraklığa rağmen vatandaşlarımız bu durumun farkına bile varmadı." diye konuştu.

Son 15 yılda 467 baraj inşa edildi

Bakan Eroğlu, olağanüstü kuraklığın olduğu bu yıl içme suyu konusunda sıkıntı yaşanmamasının nedeninin son 15 yılda suya yapılan yatırımlar olduğunu ifade etti.

AK Parti iktidara geldiği günden itibaren Bakanlığın su alanında 6 bin 758 tesisi milletin hizmetine sunduğunu vurgulayan Eroğlu, "Bu tesislerin 467'si baraj olarak inşa edildi. Ayrıca bu dönemde 182 içme suyu tesisini hizmete aldık." dedi.

"Baraj ve göletleri inşa etmek bir zaruret"

Türkiye'nin bulunduğu iklim kuşağı sebebiyle düzensiz bir yağış rejimine sahip olduğunu belirten Eroğlu, şöyle devam etti:

"Türkiye, su zengini bir ülke değil fakat su fakiri de değil. Düzensiz bir yağış rejimine sahip olduğumuz için yağışlı mevsimlerde suyu biriktirmek ve yağışın az olduğu dönemlerde kullanmak zorundayız. Dolayısıyla Türkiye açısından suyu biriktirmek için baraj ve göletleri inşa etmek bir zarurettir."

Eroğlu, yapılan yatırımlar sayesinde son 15 yılda 42 milyon vatandaşa ilave içme suyu temin ettiklerini dile getirdi.

Bakanlık olarak içme suyu tesislerini yaparken uzun vadeli çözümler ürettiklerine, şehirlerin gelecekteki nüfusunu da göz önüne alarak değerlendirme yaptıklarına işaret eden Eroğlu, günlük çözümlere itibar etmediklerini kaydetti.

Barajların doluluk oranındaki son durum

Bakan Veysel Eroğlu, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarına ilişkin de bilgi verdi.

Eroğlu, "İstanbul'daki içme suyu barajlarında 30 Ekim itibarıyla 494,2 milyon, Ankara'da 173,2 milyon, İzmir'de ise 131,8 milyon metreküp su bulunuyor. Hiçbir ilimizde içme suyu konusunda su sıkıntısı yaşamıyoruz." dedi.