Son 25 yılda 12,5 milyon Müslüman savaşlarda öldü

Türk Tarih Kurumu (TTK) Başkanı Prof. Dr. Refik Turan, Birlik Vakfı tarafından Cumartesi Sohbetleri kapsamında Milli Türk Talebe Birliği (MTTB) Konferans Salonunda düzenlenen "Dünya Savaşları, Türkiye ve Suriye Üzerinde Bitmeyen Güçler Mücadelesi" konulu konferansa katıldı.

Burada konuşma yapan Turan, tarih boyu insan topluluklarının birbirleriyle savaştıklarını ve savaşın insanlığın kaçınılmaz bir kaderi olduğunu söyledi.

Savaşın iki gücün isteklerini birbirlerine kabul ettirmek için gerçekleştirdikleri mücadele olarak tanımlayan Turan, "Genellikle savaş iki devlet arasında olur ama ülke içinde gerçekleşen savaşlar da vardır. Savaşın sonuçları kestirilemez. Savaşlar hayatımızın bir gerçeği. Yakın zamanda çıkan bir araştırmaya göre, son 25 yılda dünyadaki mücadele ve savaşlarda ölen Müslümanların sayısı 12,5 milyonu bulmuştur. Bu neredeyse bir dünya savaşındaki kayba mal oluyor. Ne kadar plan yapılırsa yapılsın, teori kurulursa kurulsun, savaşın bir bilinmeyeni vardır." dedi.

"ABD, Rusya ve İran, Suriye'de barış istemiyor"

Turan, dünyanın sınırlarının yeniden çizilmek istendiğini belirtti.

"Birinci hedef İslam dünyası, onunda başında da Türkiye ve İstanbul geliyor. Türkiye'nin tam teşekküllü güney sınırı yok. Suriye yıkıldı, Irak can çekişiyor. Türkiye bu sınırları tutmaya çalışıyor. Afrin'de, Cerablus'da mücadele etti. İnşallah Münbiç'te verecek. Türkiye, Suriye'nin yüzde 80'ine hitap etmektedir. Bu potansiyel hiç kimsede yoktur. Münbiç de teröristlerden alındıktan sonra, oradaki ışık tüm Suriye'yi aydınlanacaktır. Şu anda Suriye'de etkilenmemiş hiçbir şehir kalmadı. 22 milyon civarında Suriyeli vardı. Bunun 12 milyonu yerlerinden ayrılmak zorunda kaldı. 6 milyonu yurt dışında yaşıyor. Suriye'deki sonuç Türkiye'nin elinde. ABD, Rusya ve İran, Suriye'de barışın olmasını istemiyor. Türkiye öyle bir ülke ki, dünya ekonomisinin yüzde 1,1 gibi küçük bir kısmını temsil ediyor ama Türkiye bir kutup ve alternatif bir devlet. Türkiye'nin kendi gücünün, nüfusunun, yapısının, hacminin dışında güçleri var, yani potansiyeli var."

Kaynak: AA