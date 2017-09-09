Son 2 haftada 99 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 99 terörist etkisiz hale getirildi.

