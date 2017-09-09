Son 2 haftada 99 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 99 terörist etkisiz hale getirildi.
TSK, son bir haftada düzenlenen operasyonlarla, 99 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Türk Silahlı Kuvvetlerince 24 Ağustos-7 Eylül tarihleri arasında Şırnak'ın Beytüşşebap ve Hakkari'nin Yüksekova ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda, biri sözde lider kadrosunda olmak üzere 99 terörist etkisiz hale getirildi.