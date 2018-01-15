Son 1 haftada 19 terörist etkisiz hale getirildi

Güvenlik güçleri, terör örgütü PKK'nın kış üslenme alanlarına yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.

8-15 Ocak tarihleri arasında yurt içinde bin 299 operasyon yapıldı. İçişleri Bakanlığı ülke genelinde yürütülen operasyonlarda 19 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Etkisiz hale getirilen teröristlerin 2'si sözde emir sıfatıyla DEAŞ terör örgütü sorumlusu.

Terör örgütleriyle irtibatlı olduğu belirlenen 986, uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 608 ve düzensiz göçle mücadele kapsamında 77 kişi gözaltına alındı.

Toplamda 5 bin 671 kişi gözaltına alınmış oldu. Ayrıca çok sayıda silah, el bombası ve mühimmat da ele geçirildi.

Kaynak: TRT Haber