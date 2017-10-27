Somali Başbakanı'ndan yaralı Somalililere ziyaret

Resmi ziyaret için Ankara'da bulunan Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Somali'de 14 Ekim'de meydana gelen terör saldırısının ardından Türkiye'ye getirilen yaralılardan Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tedavi görenleri ziyaret etti.

Ziyaret ettiği yaralı ve yakınlarıyla konuşan Hayri, Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yöneticisi Prof. Dr. Nurullah Zengin ve hastane çalışanlarıdan yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

Somali Başbakanı Hayri, ziyaretin ardından yaptığı açıklamada, karışık duygular içinde olduğunu dile getirerek "Yaralılarla ilgilenildiği için çok mutluyum. Bu ülkedeki kardeşlerimiz, en çok ihtiyacımız olduğu anda bizim yanımızda durdu." ifadesini kullandı.

Söz konusu saldırıda halkının gördüğü zarardan derinden etkilendiğini söyleyen Hayri, "Bu trajedi sadece sivillere zarar verdi. Bu olay, beni halkım için daha çok şey yapmam noktasında cesaretlendirdi. İnşallah bir gün ülkemizi özgürlüğüne kavuşturacağız. Bu, bizi sadece daha da güçlendirecek." dedi.

Servislerde tedavisi süren yaralılar ile refakatçilerine "geçmiş olsun" dileklerini ileten Hayri ve Demircan, yetkililerden yaralıların durumuna ilişkin bilgi aldı.

"Türkiye'ye teşekkür ediyoruz"

Somali Başbakanı Hayri ise kendisine ve heyetine gösterilen ilgiden dolayı Demircan'a teşekkür etti.

Somali'de 14 Ekim'de meydana gelen bombalı saldırılarda 300'den fazla kişi hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi de yaralanmıştı. Yaralılardan 35 kişi de tedavi için Sağlık Bakanlığı ve Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) oluşan özel bir ekiple Türkiye'ye getirilmişti.

Kaynak: AA