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Soma'dan Afrin'e 2,5 ton helva gönderildi

Helvasıyla ünlü Manisa'nın Soma ilçesinden 2,5 ton helva, dualarla Mehmetçiğe gönderildi.

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Somadan Afrine 2,5 ton helva gönderildi

Manisa'nın Soma ilçesinde düzenlenen "Afrin Kahramanlarına Soma Helvası" kampanyası kapsamında Soma'dan hayırseverlerin de yardımlarıyla 2,5 ton helva toplandı. Toplanan helvalar Mehmetçik için özel olarak paketlenirken, cuma namazı sonrasında Soma Emir Hıdır Bey Camii önünden Somalıların dualarıyla gönderildi. 

Programa, Soma Belediye Başkanı Hasan Ergene, Soma Kaymakamı Ahmet Altıntaş ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Araçların uğurlama töreninde yapılan dualar esnasında duygulu anlar yaşandı. Dualar edilirken, bazı vatandaşlar gözyaşlarına hakim olamadı. 2,5 ton helva önce Hatay'a, ardından da Afrin'deki Mehmetçiğe ulaştırılacak.

Kaynak: İHA  

Etiketler: Zeytin Dalı Harekatı, Soma, mehmetçik, Manisa, helva, afrin
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