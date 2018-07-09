  • 09 TEMMUZ 2018, PAZARTESI

TRT Haber

  • DOLAR 4.543
    EURO 5.354
  • BIST 100499.02
    ALTIN 184.236
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » Soma maden kazası davasının karar duruşması ertelendi

Soma maden kazası davasının karar duruşması ertelendi

301 işçinin hayatını kaybettiği Soma maden kazasının karar davası mahkeme heyetinin yoklama almasının ardından 11 Temmuz Çarşamba gününe ertelendi.

yazıyı büyüt yazıyı küçült
Soma maden kazası davasının karar duruşması ertelendi

Manisa Akhisar Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün karar duruşması yapılacağı açıklanan Soma maden kazası ceza davasında karar 11 Temmuz Çarşamba saat 09.00'a bırakıldı.

Dava başladığından bu yana en kalabalık duruşma olan karar duruşmasında yoklama alınmasının ardından Mahkeme Başkanı Hakim Salih Pehlivanoğlu, mahkeme heyetindeki hakimlerden Tuğşad Buğra Kıyak'ın ani rahatsızlığı nedeniyle oylamaya katılamayacak olmasından dolayı duruşmayı 11 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00'a erteledi.

Hakim Pehlivanoğlu durumun insani olduğunu ve gelebilecek her türlü eleştiriye de açık olduklarını belirtirken, erteleme kararını salondaki aileler tepkiyle karşıladı.

Kaynak: İHA

Etiketler: Soma, Manisa, maden kazası, karar duruşması, akhisar ağır ceza mahkemesi
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER