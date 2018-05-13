Soma maden faciasının şehitleri 4. yılında anılıyor

Manisa Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği program kapsamında vatandaşlar, sabahın erken saatlerinden itibaren şehitliği ziyaret etti.

Şehit yakınları, mezarların başında dua edip gözyaşı döktü.

Türkiye'nin farklı bölgelerinden gelen sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri de şehitlikteki madenci anıtına çelenk bıraktı.

Acılar hala taze

Maden faciasında şehit olan Halil İbrahim Doğan'ın annesi Gülten Doğan, oğlunun şehadeti üzerinden 4 yıl geçmesine rağmen acısının hala taze olduğunu söyledi.

Oğlunun mezarının köyde olduğunu anlatan Doğan, "Biz anıtını ziyarete geldik. Aradan 4 yıl geçmesine rağmen acımız halen aynı, tazedir. Çocuklarımızın mekanı cennet olsun. Çocuklarımız için adalet arıyoruz. Suçluların cezalandırılmasını istiyoruz. Her sene 40 kilometre uzaktaki Kurudere köyünden sabahın ilk ışıklarında yola çıkıp geliyorum" dedi.

"Suçluların en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz"

Baba Ali Şuri Doğan ise, yıldönümü vesilesiyle sabah saat 06.00'da oğlunun köydeki mezarını ziyarete gidip dua ettikten sonra arkadaşlarına dua etmek için anıta geldiğini söyledi. Doğan şunları anlattı:

"Soma'daki madende oğlumun anıtı var, içim rahat etmedi anıtı ziyaret edip arkadaşları için de dua etmeye geldim. Diğer arkadaşlarına ve çocuğuma dua ettim. Bu bizim takdiri ilahimiz ancak suçluların kesin ve ağır ceza almasını istiyoruz. Başka bir beklentimiz yok. Devletimiz bize gerekli desteği veriyor ama devletimizden adalet istiyoruz, suçluların cezalandırılmasını bekliyoruz."

Anneler Günü için Zonguldak'tan geldi

Şehitliği ziyaret edenler arasında Zonguldak'taki kömür ocaklarında çalışan madenciler de vardı.

Zonguldak'tan gelen madencilerden Mustafa Karacan, Anneler Günü nedeniyle yanına geldiği şehit annesi Gülten Doğan'ın elini öperek, "Oğlun şehit düştü ama beni kabul edersen ben de senin oğlun olmak istiyorum" dedi.

Gözyaşlarına hakim olamayan anne Doğan, "Kuzum, seni oğlum Halil İbrahim'in yerine tuttum sen benim oğlumsun, sen benim evladımsın. Çoluk çocuğunuza Rabbim uzun ömürler versin" sözleriyle Karacan'a cevap verdi.

Madende arkadaşını kaybeden Sadettin Yılmaz da, şunları söyledi:

"Nerdeyse her gün buradan geçerken uğrayıp dua edip gidiyorum. Acıyı her gün yaşıyorum, aradan geçen 4 yıla rağmen benim için değişen bir şey yok. Arkadaşlarımın acısını yüreğimde hissediyorum."

Öte yandan ilçede maden faciasının 4. yılı dolayısıyla Manisa Valiliği, Manisa Büyükşehir Belediyesi ve Soma Kaymakamlığınca, çeşitli programlarla şehitler anılacak, 301 şehit için camilerde dua edilecek, hatimler indirilecek ve mevlit okunacak.

Kaynak: AA