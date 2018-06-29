Soma maden faciası davasında karar tarihi açıklandı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin yaşamını yitirdiği maden faciası davasının 22. duruşması görüldü.

Mahkeme sanıklara son sözlerini sordu.

Duruşmada tutuklu ve tutuksuz sanıklar son sözlerini söyleyerek beraatlerini talep etti.

Tutuklu ve tutuksuz yargılanan 51 sanığın son ifadelerini vermesinin ardından mahkeme heyeti kararı açıklamak üzere davayı 9 Temmuz Pazartesi gününe erteledi.

301 madenci hayatını kaybetmişti

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta 13 Mayıs 2014'te çıkan yangında, galerilerin dumanla dolması sonucu 301 madenci yaşamını yitirmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.

Açılan davada, tutuklu 6 sanık ile tutuksuz yargılanan vardiya amirlerinin "olası kasıtla öldürme" suçundan 301 kez 20 yıldan 25 yıla, "neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama" suçundan da 162 kez, 2 yıldan 6 yıla kadar hapisle cezalandırılmaları isteniyor.

Tutuksuz 38 sanık hakkında ise "taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istenirken, bunlardan 25'i hakkında da bu suçları "bilinçli taksirle" işledikleri iddiasıyla aynı aralıktaki cezanın üçte birden yarısına kadar artırılarak uygulanması talep ediliyor.

Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığının şirketlerin sahibi Alp Gürkan ile yöneticileri hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından açtığı dava da ocak ayında ana davayla birleştirilmişti.

Davanın 19. duruşmasında tutuklu bulunan 6 sanıktan emniyet teknikeri ve vardiya amiri olarak görev yapan Mehmet Ali Günay Çelik'in adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verilmişti.

Kaynak: İHA