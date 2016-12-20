Soma davasında yeni bilirkişi talebine ret kararı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın görülmesine devam edildi.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanıklar Soma Kömür İşletmeleri AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Can Gürkan, Genel Müdür Ramazan Doğru, İşletme Müdürü Akın Çelik, Teknik Müdür İsmail Adalı, Teknik Nezaretçi Ertan Ersoy ve Emniyet Teknikeri Mehmet Ali Günay Çelik ile bazı tutuksuz sanıklar, mağdur aileleri ve taraf avukatları katıldı.

Sanık avukatları mahkemeye sunulan ek bilirkişi raporunun beklentilerine karşılık vermediğini savundu. Avukatlar, raporlar arasında çelişki olduğunu ileri sürerek, yeni bilirkişi heyeti oluşturularak, yeniden bilirkişi raporu hazırlanması talebinde bulundu.

Daha sonra Mahkeme Başkanı Aytaç Ballı, karar için duruşmaya bir saat ara verdi.

Ballı, verilen aranın ardından tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına, yeni bilirkişi heyeti ve yeni bilirkişi raporu hazırlanması talebinin reddine karar verildiğini açıkladı.

Bilirkişi heyetinden çekilmek isteyen ve talebi reddedilen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Mehmet Maden'in görevinin gereğini yapmaktan kaçındığı gerekçesiyle hakkında Akhisar Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasının kararlaştırıldığını belirterek, duruşmayı erteledi.

Olay

Manisa'nın Soma ilçesi Eynez mevkisinde Soma Kömür İşletmeleri AŞ tarafından işletilen ocakta, 13 Mayıs 2014'te saat 15.00 sularında başlayan yangında, 420 metre derinlik ve 3,5 kilometre uzunluğundaki galeriler dumanla dolmuş, faciada 301 madenci hayatını kaybetmiş, 162 işçi kurtarılmıştı.