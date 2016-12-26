Soma davasında maden sahibi hakim karşısına çıktı

Manisa'nın Soma ilçesinde 301 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin, Soma Kömür İşletmeleri AŞ'nin de aralarında bulunduğu şirketlerin sahibi Alp Gürkan, 4 yöneticiyle birlikte, hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan açılan dava kapsamında ilk kez hakim karşısına çıktı.

Kazayla ilgili ana davanın görüldüğü Akhisar Ağır Ceza Mahkemesince, Gürkan ve diğer yöneticilerin de aralarında bulunduğu 5 sanık hakkında, "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçundan yeni dava açıldı.

Akhisar Ağır Ceza Mahkemesinin, "İstanbul'da yaşadığı belirtilen davanın sanıkları Alp Gürkan ve Mustafa Yiğit'in bu kentte talimatla savunmalarının alınması" kararı gereği İstanbul 18. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan talimatlı duruşmaya, sanıklar Gürkan ve Yiğit katıldı. Duruşmaya katılan 37 müştekiyi 19 avukat, sanıkları ise 2 avukat temsil etti. Duruşmayı DİSK Genel Başkanı Kani Beko da izledi.

Suçlamayı kabul etmedi

Savunması alınan sanık Alp Gürkan, üzerine atılı suçu kabul etmediğini ve suçsuz olduğunu belirterek beraatini istedi. Gürkan, hazırladığı yazılı savunmayı mahkemeye sundu.

Gürkan, "Şirket, her türlü madenciliğin ileri teknolojisini getirmiş bir şirkettir. Şirketin mevzuatlara aykırı bir şey yapmış olabileceğini zannetmiyorum. Bu olayın herhangi bir şekilde, normal bir maden kazası olduğu kanısında değilim." dedi.

Gürkan, savunmasında şunları söyledi, "Soma'daki maden işletmelerinin hepsinde yangına müsait kömür vardır. Ama biz buna müdahale ederiz. Devraldığımız zaman, işletmeyi tamamen yeniledik. Tüm mevzuat yerine getirilmiş, kademeli olarak çalışılmıştır. 2014'e kadar kaza yaşanmamıştır."

"250 metre yukarıda 250 kişinin rahatlıkla sığabileceği bir yer mevcuttu S panonun yakınında." ifadesini kullanan Gürkan, "Normal bir kaza olsa oradaki arkadaşların hepsi kurtulabilirlerdi. Ancak 10 dakika gibi kısa bir sürede, birdenbire anormal yükseklikte basan karbonmonoksit gazı, 250 metre ileri gitmeye mani olmuştur." şeklinde konuştu.

Duruşmanın bitmesinin ardından müştekiler sanıklardan Alp Gürkan'a, tepki göstererek duruşma salonundan ayrıldı.

Kani Beko'nun açıklaması

Öte yandan duruşma öncesi ve sonrası, müşteki avukatlarınca, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı önünde davaya ilişkin açıklamalar yapıldı.

Duruşma sonrası açıklama yapan DİSK Genel Başkanı Kani Beko da bundan sonraki duruşmanın Akhisar'da devam edeceğini tahmin ettiğini belirterek, "Biz DİSK olarak hazır olacağız Akhisar'da. Bu yapılacak duruşmadan bir beklentimiz var. Ders niteliğinde bir karar alınmasını bekliyoruz. Bundan sonra, bizim çocuklarımızın madenlerde, işçi sağlığı ve iş güvenliği alınmadığından dolayı ölmemeleri, şehit olan 301 kardeşimizi unutmamak için hakimin ders niteliğinde bir karar çıkartmasını bekliyoruz." diye konuştu.

Hazırlanan iddianamede şüphelilerin, bu suçtan 3 yıldan 22 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.