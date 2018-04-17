SOLOTÜRK’ün provası da nefes kesti

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Manisa'da Fuar Merkezi Alanı üzerinden prova uçuşu gerçekleştirdi.
SOLOTÜRK ekibinin provası öncesinde Şehzadeler Belediyesi, vatandaşlara SMS atarak prova hakkında bilgi verdi. Uçakların alçak uçuşu sırasında yüksek ses çıkacağını ve endişeye gerek olmadığı belirtilen mesaj sonrası Manisalılar da ellerindeki telefonlarla SOLOTÜRK’ün provasını görüntüledi.
Prova uçuşunu izleyenler, SOLOTÜRK ekibine alkışlarla destek verdi.
Yaklaşık 20 dakika süren provanın ardından SOLOTÜRK, Manisa semalarından uzaklaştı.
SOLOTÜRK ekibi, 21 Nisan saat 15.00'te Fuar Merkezi Alanı'nda gösteri yapacak.
Kaynak: AA, İHA