  • 17 NISAN 2018, SALI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Hafif Yağmurlu
Hafif Yağmurlu
  • DOLAR 4.108
    EURO 5.083
  • BIST 109095.78
    ALTIN 177.229
Reklamı Kapat
Buradasınız : » » SOLOTÜRK’ün provası da nefes kesti

SOLOTÜRK’ün provası da nefes kesti

Manisa’da, 42. Kültür Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 21 Nisan Cumartesi Günü gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi, Manisa semalarında prova yaptı.

yazıyı büyüt yazıyı küçült

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin gösteri ekibi SOLOTÜRK, Manisa'da Fuar Merkezi Alanı üzerinden prova uçuşu gerçekleştirdi.

SOLOTÜRK ekibinin provası öncesinde Şehzadeler Belediyesi, vatandaşlara SMS atarak prova hakkında bilgi verdi. Uçakların alçak uçuşu sırasında yüksek ses çıkacağını ve endişeye gerek olmadığı belirtilen mesaj sonrası Manisalılar da ellerindeki telefonlarla SOLOTÜRK’ün provasını görüntüledi. 

Prova uçuşunu izleyenler, SOLOTÜRK ekibine alkışlarla destek verdi.

Yaklaşık 20 dakika süren provanın ardından SOLOTÜRK, Manisa semalarından uzaklaştı. 

SOLOTÜRK ekibi, 21 Nisan saat 15.00'te Fuar Merkezi Alanı'nda gösteri yapacak.

Kaynak: AA, İHA 

Etiketler: SOLOTÜRK gösteri, solotürk, Manisa
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.
﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
İLETİŞİM KÜNYE Copyright © 2018. TRT HABER