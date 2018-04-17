SOLOTÜRK’ün provası da nefes kesti

Manisa’da, 42. Kültür Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında 21 Nisan Cumartesi Günü gösteri yapacak olan SOLOTÜRK ekibi, Manisa semalarında prova yaptı.

17 Nisan 2018 Salı 12:44





