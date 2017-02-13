SOLOTÜRK'ten şehitler için özel klip

SOLOTÜRK'ten "Bir ölür, bin diriliriz" mesajı

Gösteri pilotlarının aynı zamanda harekat görevleri icra ettiği dünyanın sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK gösteri ekibi, şehit silah arkadaşlarından aldığı emanete sahip çıkacaklarını ifade eden bir klip hazırladı.

Konya'da 3. Ana Jet Üssünde konuşlanan, savaşma gücünü izleyicisine akrobasi hareketleriyle sunan SOLOTÜRK gösteri ekibi, hazırladıkları video ile şehit silah arkadaşlarını andı.

SOLOTÜRK'ün çektiği, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) "İleri Marşı" eşliğinde başlayan klipte, pilotlar Yüzbaşı Erhan Günar ve Yüzbaşı Serdar Doğan'ın kullandığı F-16 uçaklarında, uçuş öncesi son hazırlıkların yapıldığı görülüyor.

Hazırlıkların tamamlanmasının ardından havalanan pilotlar, uçaklarıyla çeşitli akrobatik hareketler yaparak gökyüzünde süzülüyor.

Daha sonra klipte pilot Günar ve Doğan'ın telsizden; "Yurdu yaşatmak için can veren aziz şehitlerimiz; sizin kanlarınızla yoğruldu bu kutsal topraklar, sizin kanlarınızla yeşerdi nefes aldığımız bu ağaçlar. Gözünüz arkada kalmasın kahramanlar. Yerden kesildiğimiz her uçuşta, şehit düşen yiğitlerimizin kanını yerde bırakmayacağımıza söz veriyoruz. Bir ölür, bin diriliriz." sözleri yer alıyor.

Çanakkale şehitlerini anacaklar

Türkiye'yi doğuda Kuveyt, batıda ABD'ye kadar hemen her ülkede temsil etme onuruna erişen çelik kanatlar, 24 Nisan 2017'de Çanakkale Kara Zaferinin yıldönümünde şehitlerin ruhlarını yad etmek için uçacak.

Öte yandan, dizi oyuncusu Cansu Türedi, üzerinde SOLOTÜRK ambleminin bulunduğu ceketle askerler için kısa bir destek videosu çekti.

Türedi'nin kişisel sosyal medya hesabından #solotürk hashtagı ile paylaştığı video, kendisinin ve SOLOTÜRK'ün takipçilerinden yoğun beğeni aldı. AA