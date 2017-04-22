SOLOTÜRK'ten kanserle mücadele eden miniklere jest

Türk Hava Kuvvetlerinin gökyüzündeki sarsılmaz gücü SOLOTÜRK, Ankara'da onkoloji bölümünde kanser tedavisi gören miniklerin hayallerini gerçekleştirdi.
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