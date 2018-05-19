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SOLOTÜRK ve Türk Yıldızları'ndan Samsun'da nefes kesen gösteri

Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları ve dünyanın sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK’ün Samsun’da yaptığı gösteri nefes kesti.

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Türk Hava Kuvvetleri Akrobasi Timi Türk Yıldızları'nın gösteri uçakları ile SOLOTÜRK, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Samsun'da gösteri yaptı.

Doğu Park mevkisinde vatandaşlar tarafından ilgiyle izlenen, Filo Komutanı Binbaşı Esra Özatay'ın yönetiminde gerçekleştirilen gösteride önce F-6 savaş uçaklarıyla SOLOTÜRK gösteri sundu.

Ardından Türk Yıldızları ekibinin 7 NF-5 A/B tipi yüksek performanslı jet uçakları da gösteri gerçekleştirdi.

Samsun semalarında inanılmaz hareketler yapan SOLOTÜRK, izleyenlerin büyük beğenisini kazandı. 

Yaklaşık 30 dakika süren gösteriyi Vali Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Garnizon Komutanı Albay Recep Ali Üstün, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve binlerce vatandaş hayranlıkla izledi.

Kaynak: AA, İHA

Etiketler: Türk Yıldızları, solotürk, Samsun, gençlik ve spor bayramı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma
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