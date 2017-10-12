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SOLOTÜRK pilotunun ilgi gören görüntüleri

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi SOLOTÜRK'ün yaptığı gösteride pilotun kokpitteki görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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SOLOTÜRK pilotunun ilgi gören görüntüleri

Gökyüzündeki cesur hareketleri ve şovlarıyla uluslararası ödüller alan SOLOTÜRK pilotunun kokpitteki görüntüsü, sosyal medyada ilgi gördü.

Türk Hava Kuvvetlerinin akrobasi timi Türk Yıldızları'nın 25'inci yıl kutlamaları için 7 Ekim Cumartesi günü Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından havalanan SOLOTÜRK, cesur ve kıvrak hareketleriyle izleyenlerden büyük ilgi görmüştü.

Başarısını uluslararası yarışmalarda kanıtlamış, cesur ve göze hoş gelen hareketleriyle bilinen SOLOTÜRK'ün bu gösterisinin kokpitten kaydedilen görüntüleri, grubun sosyal medya hesaplarından paylaşıldı.

SOLOTÜRK uçağının alçak irtifadan uçuşu ve neredeyse gözle takip edilemeyecek hızının büyük heyecan uyandırdığı görüntüde, uçağın pilotu yüzbaşı Serdar Doğan'ın kokpitteki konuşması yer alıyor.

Görüntüde, uçağını hangardan çıkarırken parkta izleyenlere seslenen Doğan'ın, "Sevgili Konya halkı, filomuz 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığından kalkış için hazırım. Bayrağımızın şanını, hava kuvvetlerimizin gücünü 2017 içerisinde ülkemizde ve civarı birçok noktada gösterdik. Sizlerle buluşmadan bu yıla son veremezdik. Türk Yıldızları 25'inci yılını kutluyor, hepinize hoş geldiniz diyorum." ifadeleri yer alıyor.

Etiketler: solotürk, Türk Hava Kuvvetleri
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