SoloTürk, İngiltere'de büyüledi

Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK ekibi "Royal International Air Tattoo 2017" (ROYIL İNTERNEYŞINIL EYR TATTU) gösterisinde Türkiye’yi temsil etti.
Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SoloTürk, Fairford (FEYRFORD) kentinde katıldığı dünyanın en büyük hava gösterilerinde büyük beğeni topladı.
Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK ekibi "Royal International Air Tattoo 2017" (ROYIL İNTERNEYŞINIL EYR TATTU) gösterisinde Türkiye’yi temsil etti.