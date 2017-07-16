SoloTürk, İngiltere'de büyüledi

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SoloTürk, İngiltere’de katıldığı hava gösterilerinde büyük beğeni topladı

Fairford kentinde düzenlenen "Royal International Air Tattoo 2017" (RIAT) gösterisinde Türkiye’yi temsil eden SoloTürk, binlerce izleyicinin ilgi odağı oldu.

Yüzden fazla ülkenin temsil edildiği RIAT’ta tüm dikkatleri üzerine çeken SoloTürk pilotları Yüzbaşı Erkan Günar ve Serdar Doğan, gösterilerinin ardından standına gelenlere F-16 posterlerini imzaladı.

Perşembe günü 2 F-16 ve bir tanker uçakla Konya’dan 4 saatlik uçuşla Fairford Hava Üssüne gelen SoloTürk ekibinde, pilotların yanı sıra 11 teknik personel de yer alıyor.

SoloTürk, Türk Hava Kuvvetlerinin yüzüncü kuruluş yıldönümünün kutlandığı 2011’de, dünyanın en büyük hava gösterilerinden biri olan RIAT’da en iyi hava gösterisi dalında birinci gelmiş ve “Kral Hüseyin Hatıra Kılıcı” ile ödüllendirilmişti.