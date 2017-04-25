SOLOTÜRK Çanakkale'de nefesleri kesti

SOLOTÜRK Gösteri Ekibi Çanakkale Kara Zaferi'nin 102’nci yıldönümünde Şehitler Abidesi'nde gösteri uçuşu yaptı. Gösteri, nefesleri kesti.
SOLOTÜRK nefes kesti...
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