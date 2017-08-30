SOLOTÜRK Başkent semalarında

SOLOTÜRK, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla Ankara'da gösteri uçuşu düzenledi.
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