SOLOTÜRK 3 gün Çanakkale semalarında uçacak

Türk Hava Kuvvetlerinin sahip olduğu modern ve yüksek performanslı F-16 uçağının kabiliyetlerini, yüksek seviyedeki bilgi ve beceriyi izleyiciye bir gösteri şeklinde sunan gösteri ekibi SOLOTÜRK, Çanakkale'de 24-25 Nisan'da gerçekleştirilecek "Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıldönümü anma törenleri" kapsamında uçacak.

Ekip, kendi takviminde de yer alan plana göre Çanakkale'deki etkinliklere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'yla başlayacak.

Dünyada F-16 jet uçağıyla gösteri yapabilen sayılı akrobasi timlerinden SOLOTÜRK'ün 23 Nisan'da yapacağı Çanakkale Boğazı semalarındaki uçuş, şehir merkezindeki Kordon Boyu'ndan izlenebilecek.

Ekibin ikinci uçuşu ise "Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıldönümü anma törenleri" kapsamında Tarihi Gelibolu Yarımadası'nda bulunan Şehitler Abidesi semalarında gerçekleştirilecek. Burada hazırlanan seyir terasında yerli ve yabancı protokol ile törene katılanlar tarafından SOLOTÜRK pilotlarının yer çekimine karşı yapılan akrobatik hareketleri heyecanları doruğa çıkaracak.

SOLOTÜRK'ün üçüncü gün uçuşu da 25 Nisan'da "57. Alaya Vefa Yürüyüşü"nden hemen sonra Şehitler Abidesi'nde toplanacak gençlere yönelik yapılacak.

Gösteri uçağı, 22 Nisan'daki prova uçuşu da eklendiğinde Çanakkale'de 4 gün üst üste uçmuş olacak.

"Çanakkale Kara Savaşları'nın 103. yıldönümü"

Anma törenleri kapsamında da tarihi yarımada içindeki çok sayıda farklı noktada uluslararası boyutta törenler gerçekleştirilecek.

Alandaki ilk tören 24 Nisan Salı günü saat 10.00'da Şehitler Abidesi'nde başlayacak. Burada Türkiye Cumhuriyeti Devleti adına Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak, İtilaf Devletleri adına İngiltere delegesi konuşma yapacak, Kur'an-ı Kerim okunup Mehteran Bölüğü gösterisi sunulup resmi geçit töreni düzenleyecek.

Ardından Fransız Askeri Mezarlığı ile Cape Helles Anıtı ve 57. Piyade Alayı Şehitliğinde tören yapılacak. Fransız Mezarlığı ve Cape Helles Anıtı'nda çelenk sunumu gerçekleştirilip yabancı ülke marşları okunacak. 57. Alay Şehitliğinde de İstiklal Marşı okunup saygı duruşunda bulunulacak, TSK adına konuşma yapılacak, şehitliğe karanfil bırakılacak.

Buradan, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 103. yılı etkinlikleri kapsamında, restorasyonları tamamlanarak hizmete açılan ve "Türkiye'nin ilk kale müzesi" olan Kilitbahir Kalesi'ndeki programa geçilecek.

Törenlerin ikinci günü olan 25 Nisan'da ise ilk tören, Anzak Koyu'nda sabaha karşı 05.30'da yapılacak Şafak Ayini ile başlayacak. Saat 06.30'da ise "57. Alaya Vefa Yürüyüşü" olacak.

Yürüyüş saat 09.15'te Conkbayırı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde düzenlenecek törenle tamamlanacak.

Lone Pine (Yalnız Çam) Avustralya Anıtı'ndaki tören de 09.30'da yapılacak. Ardından Şehitler Abidesi'ndeki törene geçilecek.

Bölgedeki son resmi tören saat 11.30'da Conkbayırı'ndaki Yeni Zelanda Anıtı'nda yapılarak, 103. yıl anma programı sona erecek.

Kaynak: AA