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Sol terör örgütlerine yönelik 14 ilde operasyon: 148 gözaltı

İstanbul'un da arasında bulunduğu bulunduğu 14 ilde sol terör örgütlerine yönelik düzenlenen 30 operasyonda, 148 şüpheli gözaltına alındı.

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Sol terör örgütlerine yönelik 14 ilde operasyon: 148 gözaltı

Sol terör örgütlerine yönelik 11 günde düzenlenen 30 operasyonda, 148 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyet yetkililerinden alınan bilgiye göre, polis ekiplerince sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalar kararlılıkla sürüyor.

Bu kapsamda, 26 Mart-5 Nisan tarihlerinde DHKP/C, MLKP, MKP, TKP/K, TKP/ML Konferans, THKP/C Dev Yol gibi sol terör örgütlerine yönelik, Hatay, Samsun, Malatya, İzmir, Kocaeli, Elazığ, İstanbul, Kayseri, Adana, Şanlıurfa, Bursa, Gaziantep, Mersin ve Diyarbakır'da gerçekleştirilen 30 ayrı operasyonda, 148 şüpheli gözaltına alındı.

Operasyonlarda ayrıca çok sayıda örgütsel doküman, dijital malzeme ve bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin işlemlerine devam edildiği belirtildi.

Öte yandan, Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 4 Nisan'da Ezilenlerin Sosyalist Partisi Genel Başkanı Çiçek Otlu'nun da aralarında bulunduğu 10 kişi, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda gözaltına alındı. Söz konusu 10 şüpheli, Tunceli İl Jandarma Komutanlığına teslim edildi.

Etiketler: İstanbul
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