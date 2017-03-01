Sokakta çalışan polisin içi ısınacak

Denizli'de görev yapan polislere seyyar kafe şeklinde düzenlenen minibüsle içecek ve yiyecek ikramında bulunuluyor.

İl Emniyet Müdürlüğünce Pamukkale Belediyesinin katkısıyla hayata geçirilen Gayret Sizden İkram Bizden Projesi ile sahada görev başındaki polislere seyyar kafe olarak düzenlenen minibüsle çay, kahve, çorba, pilav ve kış aylarına özel salep servis edilmeye başlandı.

Hazırlanan seyyar kafe, Kınıklı Şehitler Polis Merkezi önünde düzenlenen törenle yola çıktı.

Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, törende yaptığı konuşmada, projenin hizmette kalitenin artırılması için bir başlangıç olduğunu belirtti.

Projeyi önemsediğini ifade eden Altıparmak, şunları söyledi:

"Hizmetin kalitesinin artması önemli, hizmette güler yüzün olması, hem hizmet alanın hem hizmet verenin memnuniyeti çok önemli. Polislerimiz, jandarmamız, sağlıkçılarımız, belediyelerimizin temizlik işçileri gibi görev alanlarında gece gündüz çalışan personele huzurlu bir çalışma ortamı oluşturmak, onların moral ve motivasyonları bakımından çok anlamlı. Emniyet Müdürümüze ve ona destek veren Pamukkale Belediye Başkanımız Hüseyin Gürlesin'e çok teşekkür ediyorum."

Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir de "İlimizde 7 gün 24 görev yapan emniyet mensubu arkadaşlarımızın moral ve motivasyonunu üst düzeyde tutmak amacıyla bu projeyi başlattık." dedi.

Törene, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cengiz Yıldız, Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu da katıldı.