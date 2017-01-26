Sokak sütlerine denetim yolda

Güvenli sokak sütü için Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı önemli bir adım attı. Yeni düzenlemeleri içeren bir taslak hazırlandı, Başbakanlığa sunuldu. Konuyla ilgili açıklama Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’ten geldi.

"Satışlar bundan böyle sadece çiftliklerden yapılacak" diyen Çelik , "Amacımız hem üretici hem de tüketicinin kazanmasıdır sağlıklı sütün mutfaklarımıza insanımızın çocuklarımızın önüne konmasıdır. Çiğ süt çiftlik işletmelerden ancak buralardan satış söz konusu. satışı sağımdan itibaren 24 saat içerisinde yapılabilecek. üretici tarafından soğutma dışında hiçbir işlem uygulanmayacak. " dedi.

Düzenleme bunlarla da sınırlı değil

Çelik, ambalaj ve satış koşullarının da sıkı şekilde denetleneceğini söyledi.

Faruk Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü;



"Çiğ süt tüketiciye tek kullanımlık malzemeden yapılmış ambalaj içinde veya tüketici tarafından verilen bu kaba konarak arz edilebilecektir. Çiğ süt üreticisi tarafından doğrudan tüketiciye veya yerel perakendeci market ya da şarküteri sütü sadece satmak üzere üreticiden alabilecektir. Mesafe konusu da dikkate alındı çiftlik sahipleri 200 km ötesini geçemeyecek"

Düzenleme altı ay sonra yürürlüğe girecek ancak öncesinde küçük işletmeler ve çiftlikler uygulamaya geçilecek.