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Sokak olayları başlatmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

İzmir'de sol terör örgütlerinin yönlendirmesiyle, sosyal medyadan çağrı yaparak sokak olayları başlatmayı amaçladıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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Sokak olayları başlatmaya çalışan 2 kişi tutuklandı

İzmir'de sol terör örgütlerinin yönlendirmesiyle, halk oylaması sonrası sosyal medyadan çağrı yaparak sokak olayları başlatmayı amaçladıkları iddia edilen 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 1 Mayıs'ta düzenlenen operasyonda gözaltına alınan B.A, G.D. ve A.Ç'nin Emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan B.A. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılırken, G.A. ve A.Ç. ise "silahlı terör örgütü üyesi olmak" suçundan tutuklandı.

Zanlıların, sol terör örgütlerinin yönlendirmesiyle, halk oylaması sonrası sosyal medya aracılığıyla çağrı yaparak kentte Gezi Parkı odaklı eylemler benzeri sokak olayları çıkarmayı hedefledikleri, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü" ise mezhepsel çatışma planladıkları iddia edildi.

Etiketler: izmir, sosyal medya, sokak olayları
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