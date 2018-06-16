Sokak köpeklerine ateş eden 2 kişi gözaltına alındı

Aydın Kuşadası Yavansu Mahallesi'nde ikamet eden B.Ç. ve oğlu O.Ç., sokak köpeklerini besledikleri gerekçesiyle mahalle halkıyla tartıştı.
Tartışmadan bir süre sonra B.Ç., pompalı tüfekle köpeklerin üzerine doğru ateş etti.
İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Baba ve oğlu gözaltına alan ekipler, şüphelileri Kuşadası Emniyet Müdürlüğü'ne götürdü.
Kuşadası Cumhuriyet Savcılığı tarafından haklarında soruşturma başlatılan baba oğul, ifadelerinin alınmasından sonra serbest bırakıldı.
Kaynak: AA