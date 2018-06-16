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Sokak köpeklerine ateş eden 2 kişi gözaltına alındı

Aydın Kuşadası'nda rahatsız olduğu gerekçesiyle sokak köpeklerine pompalı tüfekle ateş eden baba ve oğul hakkında soruşturma başlatıldı.

16 Haziran 2018 Cumartesi 14:01





