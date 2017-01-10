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Soğuktan yumurtalar da dondu

Trakya'yı etkisi altına alan dondurucu soğuk, Kırklareli'de birçok kümeste yumurtaların donmasına neden oldu.

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Soğuktan yumurtalar da dondu

Trakya'da "yumurtaları donduran" soğuk hava yaşamı olumsuz etkiliyor.

Kırklareli kent merkezinde etkisini yitiren kar yağışı sonrası oluşan kuru soğuk kendini daha fazla hissettirmeye başladı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye düştüğü kentte çeşme ve süs havuzları dondu, çatılarda buz sarkıtları, yollarda buzlanmalar oluştu.

Soğuk nedeniyle birçok kümeste yumurtalar da buz tuttu.

"İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım"

Yumurta üreticisi Burak Demir, yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez bir yumurtanın donduğunu gördüğünü söyledi.

Tavuk kümesine yumurtaları toplamak için girdiğinde gözlerine inanamadığını anlatan Demir, yumurtaları çatlamış gördüğünde çok şaşırdığını belirtti.

Demir, "Yumurtalara bakmak için elime aldığımda ise donduklarını fark ettim. Çok şaşırdım. İlk kez böyle bir durumla karşı karşıya kaldım. Tavuk yumurtladıktan yaklaşık 15 dakika sonra yumurtanın buz tuttuğuna şahit oldum." diye konuştu.

Çatılardaki buz sarkıtları temizlendi

Kentte, çatılarda oluşan buz sarkıtları itfaiye ekiplerince temizlendi.

Çatılarda oluşan yaklaşık 2 metre uzunluğundaki sarkıtlar itfaiye erlerince kırılarak temizlendi.

Ekipler yollarda buzlanmayı gidermek amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Soğuk hava Edirne'de de etkili oluyor

Edirne ve Tekirdağ'da da soğuk hava etkili oluyor.

Kar yağışı kent merkezinde ara ara etkili olan Edirne'de hava sıcaklığı sıfırın altında 8, Tekirdağ'da ise sıfırın altında 1 derece ölçüldü.

Etiketler: yumurtalar dondu, trakya'da dondurucu soğuk
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