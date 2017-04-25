Soğuk hava yurdu terk ediyor! Bahar geri geliyor

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse, nisan ayında soğuk hava ve kar yağışının mevsim normalleri dışında olduğuna ilişkin bir kanaat bulunabileceğini belirterek, "Herkes, 'Mevsimin bugününde kar mı yağarmış, nereden çıktı bu soğuk hava?' diye düşünedursun, atalarımız uzun yıllar yaptıkları gözlem sonucu nisan ayının bugünlerinde yaşanan soğuklara 'öküz öldüren' ismini vermişlerdir. " diye konuştu.

Güneşin boğa burcuna geçişinin ilk altı günü olan ve "Sitte-i Sevr" olarak isimlendirilen 21-26 Nisan tarihleri arasındaki soğukların, tam "Yaz geldi" denirken yaşandığını belirten Köse, bu tarihler için "Korkma zemherinin kışından, kork aprilin beşinden, öküzü ayırır eşinden" deyişinin söylendiğini hatırlattı.

Bu tarihler arasındaki soğuk ve değişken hava nedeniyle rüzgarın sık sık yer değiştirdiğini belirten Köse, şu değerlendirmede bulundu:

"Halk arasında 'öküz öldüren' diye tabir edilen ve 21-26 Nisan tarihleri arasına denk gelen soğuk hava bir anda sona erecek. Eskiler bu soğuklarda zorda kalmadıkça dışarı çıkmazlardı, 'Bugünlerde yakmak için odun değil koca kütük hazırla' sözleriyle de öğütte bulunurlardı. Bir öğüt de benden, öküz soğuklarının yaşandığı bugünlerde doğa canlandı, ağaçlar bitkiler çiçeklerini açtı. Bol yağışlı geçen kış mevsiminin ardından çiftçilerimiz 'Bu sene mahsul bereketli geçecek.' diye ümitlenmişken dikkat ürünlerinizi don vurmasın. Zira geçtiğimiz yıllarda da tam bu dönemde don nedeniyle fındık, ceviz, kayısı gibi birçok ürünü don vurmuş ve çiftçimiz zarar etmişti."