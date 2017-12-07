Soğuk hava ve kar yağışı Doğu Anadolu'yu esir aldı

Doğu Anadolu'da önceki gün başlayıp zaman zaman etkisini artıran kar yağışı ve soğuk havanın ardından Kars'ta, il merkezine bağlı 27, ilçelerden Selim'de 23, Akyaka'da 8, Digor'da 4 Sarıkamış'ta 6, Susuz'da ise 10 köy ile ulaşım sağlanamıyor.

Ağrı'da da 221 köy yolu ulaşıma kapandı. Kentte, soğuk hava yüzünden binaların çatılarında buz sarkıtları oluştu.

Kar kalınlığının şehir merkezinde 11 santimetreye ulaştığı Ardahan'da, kardan dolayı ilçelerden Hanak'ta 11, Çıldır'da 9, Göle'de 3, Damal'da ise 1 köy ile ulaşım kesildi.

Karayolları, İl Özel İdaresi ve belediye ekiplerinin üç kentteki yol açma ve tuzlama çalışmaları, kaldırımlarda kar küreme çalışmaları devam ediyor.

Çocukların ve gençlerin kar sevinci

Kar yağışı yaşamı olumsuz etkilerken, çocuklar ve gençler için eğlenceye dönüştü.

Ardahan Üniversitesi kampüsünde kar yağışını fırsat bilen gençler, büyük bir kardan adam yaparak, kar topu oynadı.

Üniversitenin İlahiyat Fakültesi Sekreteri Erhan Aksakal, kar yağışını eğlenceye dönüştürdüklerini belirterek, "Bu da bizim güzelliğimiz. Kar berekettir. Biz de böyle bir fırsatı kardan adam yaparak değerlendirdik." dedi.

Doğu Anadolu'da sıcaklıklar mevsim normallerinde

Öte yandan, Meteoroloji 12. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bölge genelinde hava parçalı ve az bulutlu, akşam saatlerinden itibaren Erzurum, Kars ve Ardahan çevresinde kar yağışlı olacak.

Sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi beklenen bölgede, gece ve sabah saatlerinde buzlanma ve don olayı ile yer yer sis ve pus görüleceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı ve güneybatıdan hafif, zaman zaman orta, gündüz saatlerinde Erzincan'ın güney kesimlerinde, gece saatlerinde ise Ardahan çevrelerinde kuvvetli eseceği bölgede, en düşük hava sıcaklığı Iğdır'da 1, sıfırın altında olmak üzere Kars'ta 9, Ardahan ve Erzurum'da 11, Ağrı'da 5, ve Erzincan'da 2 derece ölçüldü.

Günün en yüksek sıcaklığı ise Iğdır'da 3, Erzincan 0, sıfırın altında olmak üzere Kars ve Ardahan'da 7, Erzurum'da 5, Ağrı'da 1 derece olması bekleniyor.

AA