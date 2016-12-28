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Soğuk hava hamsi fiyatlarını arttırdı

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Karakaş, olumsuz hava şartlarından ötürü hamsi fiyatlarında yüzde yüzlük bir artış olduğunu söyledi.

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Soğuk hava hamsi fiyatlarını arttırdı

Batı Karadeniz'de bir hafta önce bol miktarda avlanılan hamsinin fiyatı, olumsuz hava koşulları nedeniyle yükseldi.

Akçakoca Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı Mustafa Karakaş, hamsi fiyatlarının yüzde yüz zamlandığını vurgulayarak, şöyle dedi:

"Bundan bir hafta önce Batı Karadeniz'de bol avlanılan hamsi nedeniyle fiyatlar 5 liraya kadar düşerken, son günlerde olumsuz hava şartları ve hamsinin Doğu Karadeniz'e kayması fiyatları 10 liraya kadar çıkardı. Bu yükselişte Doğu Karadeniz'den nakliyat ve diğer giderler de etkili oldu. Ayrıca olumsuz hava şartları nedeniyle avlanılamadığı için fiyatların genelinin artmasında etkili oldu."

Karakaş, önümüzdeki günlerde fırtına beklenildiğini ancak bunun hamsi fiyatlarını fazla etkilemeyeceğini, stoktan satış yapılacağı için fiyatının aynı kalacağını aktardı. 

Etiketler: karadeniz, soğuk hava, hamsi, fiyat artışı
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