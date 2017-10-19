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Buradasınız : » » Soğuk hava geliyor... Yurdun batı kesimlerine dikkat!

Soğuk hava geliyor... Yurdun batı kesimlerine dikkat!

Yurdun batısında hava sıcaklıkları, mevsim normallerinin 2-5 derece üzerinde seyredecek ve yağışsız geçecek 5 günün ardından bölge yağışlı ve soğuk havanın etkisine girecek.

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Soğuk hava geliyor... Yurdun batı kesimlerine dikkat!

Günlük en yüksek sıcaklıklar 22-25, en düşük sıcaklıklar ise 8-10 derece olacak.

Gelecek hafta salı gününden itibaren tüm yurt, Balkanlar ve orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisini altına girecek. 

"Salı gününe kadar yağış yok"

Meteoroloji 3. Bölge Müdürü Ergün Güler, yaptığı açıklamada, ekim ayının ilk yarısının mevsim normallerinde, yağışların ise normalin altında seyrettiğini söyledi.

Güler, 5 gün boyunca, Bursa, Eskişehir, Kütahya ve Bilecik'te hava sıcaklığının mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde olacağını belirterek, şöyle konuştu:

"Eskişehir'de ekim ayının uzun yıllar ortalamasına göre günün en yüksek hava sıcaklığı 20 derece civarında, en düşük ise 5 derece civarında. Önümüzdeki ilk 5 gün içinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 4-6 derece üzerinde seyredecek. Günlük en yüksek sıcaklıklar 22-25 derece ölçülecek. En düşük sıcaklıklar ise 8-10 derece olacak. Önümüzdeki hafta salı gününe kadar yağış beklemiyoruz. Bölgemizde benzer hava şartları hüküm sürecek. Uzun yıllar ortamalasına göre ekim ayı toplam yağış 28 milimetre civarında. Şu ana kadar Eskişehir'de 11 milimetrelik bir yağış aldık."

"Vatandaşlarımızın 5 günü iyi değerlendirmesini öneriyoruz"

Gelecek hafta salı gününden itibaren tüm yurdun Balkanlar ve orta Akdeniz üzerinden gelecek serin ve yağışlı havanın etkisine gireceğini dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Çarşamba ve perşembe gününden itibaren hem hava sıcaklıkları düşecek hem de yağışlı bir periyoda gireceğiz. Hava sıcaklıkları salı günü hissedilir derecede azalacak, mevsim normallerine. Önce 15 dereceye daha sonra da 8-10 dereceye kadar düşecek. Sıcaklıkların mevsim normallerinin altındaki değerlere inmesini bekliyoruz. Vatandaşlarımızın yazdan kalma son günleri iyi değerlendirmesini öneriyoruz. Ekim ayının uzun yıllar ortalama sıcaklıklarının üzerinde geçereceğimiz 5 günlük periyot, son 4 yılın en yüksek derecelerinde."

Etiketler: soğuk hava, meteoroloji
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