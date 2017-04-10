Soğan yüklü kamyondan çıkanlar polisi şok etti

Konya'da soğan yüklü kamyonda 60 kilogram esrar, minibüste 1,5 kilogram eroin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Uyuşturucuyla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti.

Konya-Karaman karayolu kent girişinde durdurulan soğan yüklü kamyonda 60 kilogram esrar ele geçirildi, sürücü Kemal A. gözaltına alındı.

Antalya-Konya karayolunda bir minibüste yapılan aramada ise 1,5 kilogram eroin bulundu. Minibüsteki Ali K. ile Ali E. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kemal A, Ali K. ve Ali E. tutuklandı.