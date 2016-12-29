Şoförlerden 'yılbaşı' uyarısı

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Başkanı Fevzi Apaydın, "Yeni yıl gecesini evlerinin dışında geçirecek vatandaşlarımız alkollü iken araç kullanmasınlar." uyarısında bulundu.

Apaydın, yazılı açıklamasında, alkollü araç kullanımı nedeniyle bu yılın 11 ayında ölümle ya da yaralanmayla sonuçlanan 3 bin 744 kaza meydana geldiğini belirtti.

Aynı dönemde gerçekleştirilen denetimlerde 93 bin 697 sürücüye alkollü araç kullandıkları için 773 milyon 217 bin 603 lira para cezası kesildiğine işaret eden Apaydın, şunları kaydetti:

"Alkol tüketiminin yoğunlaştığı yılbaşı gecesi olabilecek kazalar için önceden tedbir alın. Gece boyunca yapılacak kontrollerde alkollü araç kullandığı tespit edilenlerin hem ceza ödemek zorunda kalacaklarını hem de ehliyetlerine el konulacağını hatırlatırım. Yeni yıl gecesini evlerinin dışında geçirecek vatandaşlarımız alkollü iken araç kullanmasınlar. 81 il ve ilçelerimizin tamamında taksi duraklarımız sabaha kadar görev yapacak. Mutlaka taksi duraklarımızdan yararlansınlar. Ayrıca il ve ilçe emniyet müdürlükleri tarafından alınan tedbirlere harfiyen uyulmalı. Alkol kullanan vatandaşlarımız yetkililerden yardım talebinde bulunsunlar. Çünkü yeni bir yıla üzülmeden, mutlu ve huzurlu girmek istiyorsak bu kurallara mutlaka uymak zorundayız. Bugüne kadar meydana gelen ölümlü trafik kazalarının en büyük sebebi alkoldür, tedbirsizliktir. Yılbaşı gecesi trafik canavarı olmamak, insanın kendi elindedir. Bu da trafik kurallarına uymaktan geçer."