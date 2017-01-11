Sobayı tinerle tutuşturan kişi öldü

Alınan bilgiye göre, Umut İşyeri Kooperatifi'ndeki tamirhanede çalışan Bekir Kaya (20), arkadaşlarıyla ısınmak için sobayı yaktı.

Tutuşturmak için sobaya bidonla tiner ilave eden Kaya, bu sırada elindeki bidonun alev alması sonucu ağır yaralandı.

Vücudunun büyük bölümü yanan Kaya, kaldırıldığı Kahramankazan Hamdi Eriş Devlet Hastanesindeki müdahalenin ardından sevk edildiği Sultan Abdülhamid Eğitim ve Araştırma Hastanesinde müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, Ulu Cami'de kılınan namazın ardından Kahramankazan Asri Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, İlçe Belediye Başkanı Lokman Ertürk de katıldı.