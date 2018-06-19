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"Siz teröristlerle nasıl el sıkışırsınız" diye tepki gösterdi, saldırıya uğradı

Bursa'da Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) standında görev yaptığı iddia edilen bir kişi şehit annesi Ayşe Güngör'e saldırdı.

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Bursa Osmangazi'de Ulucami yanındaki Orhangazi Parkı'nda şehit annesi olduğu öğrenilen Ayşe Güngör, siyasi partilerin temsilcilerinin bulunduğu alandaki CHP'nin standına 'Siz teröristlerle nasıl el sıkışırsınız' diye yürümek istedi.

O esnada CHP stant görevlileri kendilerine tepki gösteren Ayşe Güngör'e karşılık verdi. Sözlü tartışmanın ardından şehit annesi olduğunu dile getiren Ayşe Güngör'ün çığlıklarını duymayan partili kadın, yaşlı kadın ile kavga etmeye devam etti.

Ayşe Güngör'ün Giresun'da şehit olan Jandarma komando er Mehmet Güngör'ün annesi olduğu öğrenildi.

Saldırı anı çevredeki vatandaşlar tarafından görüntülenirken olaydan sonra polis karakoluna giden tarafların birbirinden şikayetçi olmadığı öğrenildi.  

Kaynak: İHA

Etiketler: şehit annesi, mehmet güngör, ayşe güngör
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