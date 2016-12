Siyasilerden yeni yıl mesajları

Yeni yıl dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Kahraman, millet olarak büyük sıkıntılara göğüs gerilen bir yılı geride bıraktıklarına işaret etti.

Kahraman,"Demokrasimizi yok etmeyi hedefleyen darbe girişiminin yanı sıra, ülkemizi de etkisi altına alan Suriye'deki şiddetin sona ermemesi ve bölücü terör eylemlerinin artarak devam etmesi hepimizde büyük üzüntüye sebep olmuştur. Devletimizin bağımsızlığını, milletimizin huzurunu ve barışını ortadan kaldırmayı hedefleyen bu olayların 2017 yılında sona ermesi en büyük temennimizdir." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin, emperyalistlerin işbirlikçileri vasıtasıyla içeriden ve dışarıdan yürütülen ihanet, işgal girişimlerine karşı büyük bir feragat ve fedakarlıkla mücadele etmeye devam edeceğini vurgulayan Kahraman, "Tehdit sona erene ve milletimiz huzura kavuşana kadar bu mücadelede en küçük bir zafiyet gösterilmeyecektir." açıklamasında bulundu.

Meclis Başkanı Kahraman, mesajında şunları kaydetti:

"Bütün gayretimiz, barış ve istikrarımızı koruyarak, birliğimizi ve kardeşliğimizi bozmak isteyenlerin tuzaklarına düşmeden ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasi alanda ülkemizi daha ileri hedeflere ulaştırmak içindir. Bu vesile ile 2017 yılında, bugüne kadar biriken sıkıntıların ortadan kaldırılmasında yeni fırsat kapılarının açılmasını diliyorum. 2017 yılının milletimiz ve tüm insanlık için hayırlarla gelmesini niyaz ediyorum."

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, "İçeride ve dışarıda ülkemiz üzerinde operasyon düşünenler Türkiye'yi zaafa uğratamayacak. Bu düşüncede olan, aklının ucundan bile geçirmeye tevessül edenler gerekli karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Işık, yayımladığı yeni yıl mesajında, Türkiye'nin gerek içeride, gerekse yurt dışında çok önemli olaylara ve farklı gelişmelere sahne olan bir yılı geride bıraktığına işaret etti.

Demokrasi ve özgürlük anlayışı, kalkınma ve refah parolasıyla 2023 hedeflerine ilerleyen Türkiye'nin 15 Temmuz'da hain bir darbe girişimiyle karşı karşıya kaldığını anımsatan Işık, mesajında şu değerlendirmelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde demokrasiye sahip çıkan milletimizin dik duruşuyla sonuçsuz kalan bu darbe girişiminin ardından, bir daha bu tür kalkışmaların yaşanmaması için bakanlığımız da pek çok adım attı.

Bir yandan darbe girişimine kalkışan şerefli Türk ordusu içerisine sızmış hain FETÖ mensuplarıyla mücadelemizi sürdürürken, diğer yandan bakanlığımızı yeniden yapılandırma yoluna gittik, sivil-asker birlikte çalışma esasına dayanan yeni bir yapı oluşturduk. Diğer yandan da ülkemizin savunma gücünün artırılması ve modernleşmesi için savunma sanayiindeki atılımlarımız da sürüyor, özgün ve yerli üretim anlayışıyla ordumuzun gücüne güç katıyoruz. 2017 yılında da yeni projelerimizle milletimizin hizmetinde olmaya devam edeceğiz. Herkes emin olsun ki, Allah'ın izni, milletimizin desteğiyle aşamayacağımız hiçbir bir sorun yoktur."

"Türkiye, dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacak"

Bakan Işık, daha fazla demokrasi, daha fazla hukuk, daha fazla adalet, daha fazla refah için çaba ve gayretlerinin süreceğini vurgulayarak, "İçeride ve dışarıda ülkemiz üzerinde operasyon düşünenler Türkiye'yi zaafa uğratamayacak. Bu düşüncede olan, aklının ucundan bile geçirmeye tevessül edenler gerekli karşılığı bulacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın liderliği, Başbakan Binali Yıldırım'ın rehberliği, hükümetin kararlılığı ve milletin desteğiyle umutla yarınlara yol almaya devam edileceğini aktaran Işık, "Türkiye, demokrasi, insan hakları ve kalkınma yolundaki çabasını yeni başarılarla taçlandırdıkça da sadece kendi sınırları içerisinde değil, bölgesinde ve dünyada da bir istikrar ve güç merkezi olacak." açıklamasında bulundu.

Mesajında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları ile Türkiye'nin bekası, birlik ve beraberliği için canlarını feda eden şehitleri rahmetle andığını belirten Işık, şunları kaydetti:

"Ülkemizin savunması için karada, denizde, havada, en zor şartlarda ve iklim koşullarında bile gece gündüz demeden, büyük bir özveriyle, üstün görev bilinciyle vazifelerini yerine getiren kahraman ordumuzun her bir personelinin, emekli mensuplarının ve değerli aile bireylerinin yeni yılını en içten dileklerimle kutluyor, sağlık, mutluluk, başarı ve esenlikler diliyorum. 2017'nin milletimiz ve tüm insanlık için huzur, adalet, barış, refah ve istikrar getirmesi dileklerimle."

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, "Yeni yılda, ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim." ifadesini kullandı.

Bozdağ, Twitter'daki hesabından paylaştığı yeni yıl mesajında, şunları kaydetti:

"Yeni yılın, milletimiz, ülkemiz ve insanlık için hayırlarla, bereketlerle dolu olduğu ve terörün bittiği bir yıl olmasını Allah'tan dilerim. Yeni yılda ülkemiz, bölgemiz ve dünyada, terör ve çatışmaların son bulmasını, kan ve gözyaşının dinmesini Cenabıhak'tan niyaz ederim. Yeni yıl herkese ve hepimize hayırlarla, bereketlerle, huzurla ve barışla gelsin ve hayırlarla, bereketlerle, huzurla ve barışla geçsin. Yeni yılda Rabb'im hepinize gönlünüzden geçen iyi, doğru ve yararlı şeyleri gerçekleştirmeyi nasip etsin. Yeni yılda Türkiye ve Türk milleti, bugünkünden daha güçlü, müreffeh, huzurlu, güvenli ve mutlu olsun inşallah."

Sosyal medya hesabından Yozgat Havalimanı'nın 2017 Yatırım Programı'na alındığını da duyuran Bozdağ, "Yozgat'a ve ülkemize hayırlı olsun. Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, "2016 yılını, ülkemize ve milletimize yapılan onca saldırıya rağmen bir kalkınma yılı olarak tamamladık. 2017 yılında bir önceki yıldan daha güçlü olarak Türkiye, geleceğini inşa edecek." ifadelerini kullandı. Elvan, yeni yıl dolayısıyla yayımladığı mesajında, 2016'yı geride bırakıp 2017’yi karşılarken, ülkenin ve milletin geleceğine inancının, umudunun güveninin de tazelendiğini belirtti. Bu yılı ülke ve millete yapılan saldırılara rağmen bir kalkınma yılı olarak tamamladıklarına işaret eden Elvan, büyük projeleri hayata geçirdiklerini kaydetti. Türkiye'nin büyümeye devam ettiğine dikkati çeken Elvan, şu değerlendirmede bulundu: "Milletimiz 15 Temmuz’da ihanet şebekelerinin kalkışmasına adeta yeni bir İstiklal Savaşı ruhuyla 'Dur' dedi. Türkiye’yi istikrarsızlaştırmaya, milletimizin yürüyüşünü akamete uğratmaya kalkanlarla içte ve dışta mücadeleye devam ettik. 2017 yılında bir önceki yıldan daha güçlü olarak Türkiye geleceğini inşa edecek. Mazlumların ve mağdurların yanında, hakkın ve hakikatin sesi olarak dimdik duracağız. Bu vesileyle aziz Milletimizin, İslam aleminin, tüm insanlığın yeni yılını tebrik ediyor, yangın yerine çevrilen coğrafyalardaki kardeşlerimizin kan ve gözyaşının dinmesini yüce Allah’tan niyaz ediyorum."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu: "Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü biz, imkansız denilenlerin mümkün, hayal denilenlerin gerçek olduğunu gösteren bir tarihe sahibiz.

Kılıçdaroğlu, yayımladığı yeni yıl mesajında, bu yılın demokrasi, hukuk, ekonomi, eğitim, iç güvenlik ve dış politika alanında yaşanan zorluklarla tamamlandığını belirtti.

Her yeni yılın, umutların tazelendiği yepyeni bir başlangıç olduğunu hatırlatan Kılıçdaroğlu, "Bizi, huzurlu ve mutlu bir geleceğe taşıyacak yeni bir yolculuk başlıyor. Çünkü biz, imkansız denilenlerin mümkün, hayal denilenlerin gerçek olduğunu gösteren bir tarihe sahibiz." ifadelerini kullandı.

Kemal Kılıçdaroğlu, mesajında şunları kaydetti:

"Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, Anadolu'nun yaşadığı en umutsuz dönemde yaptığı 'Milletin bağımsızlığını, yine milletin azim ve kararlığı kurtaracaktır.' çağrısının yol göstericiliğinde yürüyeceğiz. Demokrasi, hukuk, özgürlük ve eşitlik mücadelesini hep birlikte vereceğiz. Türkiye'yi birinci sınıf demokrasiyle hep birlikte taçlandıracağız. Tevkif Fikret’in yaklaşık 115 yıl önce anlattığı ve günümüzde benzerini yaşadığımız sisi dağıtacağız. 2017 yılını, ülkemiz ve bölgemiz için gülümseyerek hatırlanacak bir yıl kılacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bütün vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, 2016 yılında başta şehitlerimiz olmak üzere kaybettiğimiz tüm vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, 2017 yılının ülkemize, bölgemize ve tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini diliyorum."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "2017, Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur." değerlendirmesinde bulundu.

Bahçeli, yeni yıl mesajında, milletçe yeni bir yıla girildiğini, taze ve yepyeni umutlara kapı aralandığını belirtti.

Çok zorlu, felaket ve facialarla dolu bir yılın ardından Türkiye'nin huzur ve istikrar özlemlerinin ertelenemeyecek seviyelere ulaştığına dikkati çeken Bahçeli, "Ne yazık ki 2016 yılı korkunç ve kahredici olaylara sahne olmuştur. Terörizmin kanlı ve hain emelleri, 2016'ya damga vurmuş, Türkiye buhrandan buhrana sürüklenmiştir." görüşünü paylaştı.

Terör örgütleri ve destek verip kışkırtan karanlık mihrakların, vatan topraklarıyla beraber komşu coğrafyalarda da şiddet ve cinayetleri ileri düzeyde tırmandırdığına vurgu yapan Devlet Bahçeli, 2016'nın risk ve tehditlerin gölgesinde kalan, belirsizlik ve tehlikelerin yörüngesine giren kayıp bir yıl olarak hafızalara kaydedildiğini aktardı.

Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir

Türkiye düşmanlarının her vasıtayı kullanarak hınçla, nefretle, öfkeyle saldırıya geçtiği 2016 yılının aynı zamanda milli birlik ve dayanışma ruhunun canlanmasına, darbecilerle, teröristlerle, kandan beslenen odaklarla dişe diş mücadele edilmesine vesile olduğunu aktaran Bahçeli, "Unutulmasın ki, büyük Türk milleti güçsüz ve çaresiz değildir. Aziz milletimiz geçmişin en umutsuz anlarında milli birlik ve beraberlik duygusuyla doğrulmuş, üzerinde oynanan oyunları yüksek irade ve azmiyle bozmasını bilmiştir." açıklamasını yaptı.

"Ahlaki çöküşün, asayişsizliğin, terörün, ekonomik yıkımın, toplumsal güvensizliğin ve kuşkunun egemen olduğu ülkemizin 2017'de düzlüğe çıkması, esenliğe ulaşması, denge ve düzene kavuşması en samimi dileğimdir." ifadesini kullanan MHP Genel Başkanı Bahçeli, Türkiye'nin ne kadar fazla olursa olsun çözülemeyecek hiçbir sorunu, aşılamayacak hiçbir sıkıntısı olmadığının altını çizdi.

"Tarih şahitlik etmiştir"

Başlayan her yılın, bir önceki yıldan daha da kötü sonlanmasının, vatandaşların hayatlarında mutluluk, huzur ve rahatlık adına olumlu duygu ve hislerin gün geçtikçe zayıflaması, sorumluluk sahibi herkesin üzerinde durması gereken bir açmaz olduğuna işaret eden Bahçeli, önceliğine Türk milletini ve değerlerini alan, sorunlara başka başkentlerin çekim alanına kapılmadan Ankara'dan bakan, her türlü ilişkide onurlu, ahlaklı, milli ve ilkeli duruş gösteren siyaset anlayışının her türlü problemi en kısa sürede mutlaka temelinden gidereceğini belirtti.

Türk milletinin, bugünkünden çok daha karanlık bir tablo içinde, yokluk ve buhranları aşma becerisini gösterdiğine tarihin şahitlik ettiğini hatırlatan Bahçeli, şunları kaydetti:

"Bugün de aynı ruh ve ilhamla zorlukları aşmaması için hiçbir neden yoktur. Türk milleti güçlü basireti, kararlı duruşu ve binlerce yılda oluşturduğu kültürel dehasıyla bunu gerçekleştirecek kudrete fazlasıyla sahiptir. 2017, Türkiye'nin toparlanma, silkinip ayağa kalkma yılı olmalıdır. Elbette niyazım öncelikle budur. Dağılmamızı planlayanlara, bölünmemizi arzulayanlara, parçalanmamızı amaçlayanlara karşı tavizsiz bir şekilde ortak cephe alıp, milli hak ve çıkarlarımızı korkusuzca savunacağımızı herkes iyi bilmelidir. Yenilgimizi gözleyenlerin hevesleri kursaklarında kalacaktır. Birbirimize düşüp tarihten silinmemizi gözleyenlerin hesabı muhakkak surette bozulacaktır. Türk milleti özgüven ve cesaretle varlığına ve tarihsel mirasına sahip çıkacak, tüm saldırıları Allah'ın izniyle püskürtecek, ihaneti de cezasız bırakmayacaktır."

Yapay tartışmalar, suni gündemler, kısır çekişmelerin Türkiye'nin önünü kesemeyeceğini, milli kenetlenmeye zarar veremeyeceğini vurgulayan Bahçeli, 2017 yılında sağduyu, sabır ve aklın galip gelmesini, milli şuurun yükselmesini ve vatandaşların en kısa sürede huzur ve güvenliğe ulaşmasını Cenab-ı Allah'tan diledi.

Vatan ve bayrak uğruna hayatlarını kaybeden aziz şehitleri rahmetle anan, gazilere ve tedavisi sürenlere şifa dilekleriyle birlikte şükranlarını da sunan Bahçeli, "Halen sınır ötesinde emsalsiz bir mücadele veren kahraman Mehmetçiklerimize üstün başarılar diliyor, Allah'ın himayesi üzerilerine olsun diyorum. Her yeni gün ve her yeni yılın doğan bir umut olduğu inancıyla, tüm vatandaşlarımızın ve Türk-İslam aleminin yeni yılını kutluyor, huzur, barış, istikrar ve ebedi kardeşlik için kutlu bir uyanış miladı olmasını yürekten temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü, 2016’da, Türkiye için bazı kırılma noktalarının tezgahlandığını ancak Türk milletinin, kahramanlığıyla planları bozduğunu belirterek, "2017 yılı, terörle mücadelemizde somut neticeler aldığımız, 2016'da hayata geçirdiğimiz reformların, özellikle ekonomik alanda meyvelerini toplayacağımız bir yıl olacaktır." ifadesini kullandı.

Özlü, yayımladığı yeni yıl mesajında, Türkiye'nin, tarihinin en sıkıntılı süreçlerinden birini yaşadığına işaret ederek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ifadesiyle, "son birkaç yıldır adeta yeni bir İstiklal Harbi'nin sürdürüldüğünü" kaydetti.

Bu anlamda 2016'nın birçok zorlu olaya sahne olduğuna dikkati çeken Özlü, "Bu yılın hafızalarımızda çok farklı bir yer tutması için sanırım sadece 15 Temmuz gecesi gerçekleşen alçak darbe girişimi dahi yeterli olacaktır. 2016'nın en önemli aktörü olan yüce milletimiz, içeride ve dışarıda ülkemizi bölmeye çalışan tüm şer odaklarına karşı 'tek vatan, tek devlet, tek bayrak ve tek millet' düsturunu tüm dünyaya gür bir sedayla haykırdı. Geçmişten gelen kahramanlık destanlarına yenilerini ekledi." değerlendirmesinde bulundu.

Zor bir yılı geride bırakırken, her şeye rağmen yeni ümitlerle 2017'ye girdiklerini belirten Özlü, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Ülkemiz için 2016'da bazı kırılma noktaları kurgulandı, tezgahlandı. Ancak milletimiz, feraseti ve kahramanlığıyla, o planları bozdu. Yaşanan her kritik hadise, bir kırılma noktasına dönüşmedi, tam aksine, bir dönüm noktasına dönüştü. Ülkemiz, başta 15 Temmuz olmak üzere 2016’da yaşanan tüm acı hadiselerden daha da güçlenerek çıktı.

2017 yılı, ülkemiz için son derece önemli bir kavşak olacaktır. Terörle mücadelemizde somut neticeler aldığımız bir yıl olacaktır. 2016'da hayata geçirdiğimiz reformların, özellikle ekonomik alanda meyvelerini toplayacağımız bir yıl olacaktır. Türkiye ekonomisi ve özellikle sanayi sektörümüz, yeni ve nitelikli yatırımlarla, istikrarlı bir şekilde büyüyecek, istihdam üretmeyi sürdürecektir. Özellikle anayasa değişikliğinin hayata geçmesi ve Türkiye'nin çok daha güçlü bir yönetim sistemine kavuşması, ülkemize büyük bir güç ve ivme kazandıracaktır.

Bu duygu ve düşüncelerle, 2017 yılının ülkemize ve vatandaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyor, tüm milletimizin yeni yılını tebrik ediyorum." diyerek konuşmasını sonlandırdı. AA