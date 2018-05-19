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Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Siyasiler, Spor Toto Süper Lig'in 2017-2018 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray'ı yayınladıkları mesajlarla tebrik etti.

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Siyasilerden Galatasaraya tebrik mesajları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğu 21'inci kez göğüsleyen sarı-kırmızılı takıma siyasilerden tebrik mesajları geldi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı sosyal medya platformu Twitter üzerinden "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı yürekten tebrik ediyorum." mesajıyla kutladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Galatasaray yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik etti.

 

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

 


Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Twitter üzerinden yayınladığı resimle Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

"Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum."


Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuğlu

 


Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

 

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

 

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

 

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

 

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da "Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü gönülden tebrik ederim." paylaşımıyla şampiyon takımı kutladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, maç sonrası kutlama fotoğraflarından biriyle Şampiyon sarı-kırmızılıları tebrik etti.

"Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray’ı kutluyorum. Tebrikler."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da kutlama mesajında "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: Galatasaray, Göztepe, SPor Toto Süper Lig, tebrik, şampiyon, siyasi
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