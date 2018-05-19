Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.
Şampiyonluğu 21'inci kez göğüsleyen sarı-kırmızılı takıma siyasilerden tebrik mesajları geldi.
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu
Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı sosyal medya platformu Twitter üzerinden "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı yürekten tebrik ediyorum." mesajıyla kutladı.
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ
Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Galatasaray yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik etti.
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı,yönetimini,teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını kutluyorum.— Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018
Tebrikler Galatasaray!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı yürekten kutluyor; Şampiyonlar Ligi’nde de başarılar diliyorum.— Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 19 Mayıs 2018
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Twitter üzerinden yayınladığı resimle Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.
"Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum."
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuğlu
2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon bitiren #Galatasaray’ı tebrik ederim. pic.twitter.com/xwEkli8gOg— Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 19 Mayıs 2018
Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki
Tebrikler GALATASARAY.— Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) 19 Mayıs 2018
Tüm Galatasaray camiasını kutluyor, Şampiyonlar Ligi’nde başarılarının devamını diliyorum. #ŞampiyonGALATASARAY pic.twitter.com/hfnjSCi8mJ
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu #Galatasaray’ı kutluyorum.— Ahmet ARSLAN (@ahmetarslan36) 19 Mayıs 2018
Tebrikler @GalatasaraySK pic.twitter.com/4QYRklz7as
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül
Şampiyon Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Futbolcularından taraftarına tüm Galatasaray camiasını kutluyorum @GalatasaraySK— Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 19 Mayıs 2018
Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci
Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve taraftarlarını tebrik ediyorum.— Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) 19 Mayıs 2018
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu
Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da "Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü gönülden tebrik ederim." paylaşımıyla şampiyon takımı kutladı.
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci
Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, maç sonrası kutlama fotoğraflarından biriyle Şampiyon sarı-kırmızılıları tebrik etti.
"Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray’ı kutluyorum. Tebrikler."
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da kutlama mesajında "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.
Kaynak: TRT Haber