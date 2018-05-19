Siyasilerden Galatasaray'a tebrik mesajları

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'de 2017-2018 sezonunun son hafta maçında deplasmanda Göztepe'yi 1-0 yenerek şampiyonluğa ulaştı.

Şampiyonluğu 21'inci kez göğüsleyen sarı-kırmızılı takıma siyasilerden tebrik mesajları geldi.

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu, Süper Lig'de deplasmanda Göztepe'yi mağlup ederek şampiyon olan Galatasaray'ı sosyal medya platformu Twitter üzerinden "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı yürekten tebrik ediyorum." mesajıyla kutladı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ da Galatasaray yönetimini, teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını tebrik etti.

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı,yönetimini,teknik heyetini, futbolcularını ve taraftarlarını kutluyorum.



Tebrikler Galatasaray! — Bekir Bozdağ (@bybekirbozdag) 19 Mayıs 2018

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu

Süper Lig Şampiyonu olan Galatasaray’ı yürekten kutluyor; Şampiyonlar Ligi’nde de başarılar diliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) 19 Mayıs 2018



Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Twitter üzerinden yayınladığı resimle Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı.

"Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü’nü tebrik ediyorum."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşuğlu

2017-2018 Süper Lig İlhan Cavcav Sezonu'nu şampiyon bitiren #Galatasaray’ı tebrik ederim. pic.twitter.com/xwEkli8gOg — Mevlüt Çavuşoğlu (@MevlutCavusoglu) 19 Mayıs 2018



Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki

Tebrikler GALATASARAY.

Tüm Galatasaray camiasını kutluyor, Şampiyonlar Ligi’nde başarılarının devamını diliyorum. #ŞampiyonGALATASARAY pic.twitter.com/hfnjSCi8mJ — Mehmet ÖZHASEKİ (@mehmetozhaseki) 19 Mayıs 2018

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu #Galatasaray’ı kutluyorum.



Tebrikler @GalatasaraySK pic.twitter.com/4QYRklz7as — Ahmet ARSLAN (@ahmetarslan36) 19 Mayıs 2018

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül

Şampiyon Galatasaray’ı tebrik ediyorum. Futbolcularından taraftarına tüm Galatasaray camiasını kutluyorum @GalatasaraySK — Abdulhamit Gül (@abdulhamitgul) 19 Mayıs 2018

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci

Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu şampiyonu olan Galatasaray Spor Kulübü'nü ve taraftarlarını tebrik ediyorum. — Bülent Tüfenkci (@bulenttufenkci) 19 Mayıs 2018

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu

Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu da "Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray Spor Kulübü'nü gönülden tebrik ederim." paylaşımıyla şampiyon takımı kutladı.

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, maç sonrası kutlama fotoğraflarından biriyle Şampiyon sarı-kırmızılıları tebrik etti.

"Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu'nda şampiyon olan Galatasaray’ı kutluyorum. Tebrikler."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu da kutlama mesajında "Spor Toto Süper Lig 2017-2018 İlhan Cavcav Sezonu Şampiyonu Galatasaray'ı ve taraftarlarını tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum." dedi.

Kaynak: TRT Haber