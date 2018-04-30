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Buradasınız : » » Siyasilerden Berat Kandili mesajları

Siyasilerden Berat Kandili mesajları

Bugün Ramazan ayının müjdecisi kabul edilen Berat Kandili. Siyasiler de Berat Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

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Siyasilerden Berat Kandili mesajları

Berat Kandili, 19 Mart'ta başlayan "üç aylar"ın ikincisi olan şaban ayının 15. gecesine denk geliyor. İslam inancına göre "berat", günahlardan arınma, temize çıkma, ilahi af ve rahmete nail olma anlamlarına geliyor.

Ayrıca bu gecede, kişinin gelecek bir yıllık hayatıyla ilgili olayların Allah katında yazıldığına inanılıyor. Bu gecenin tövbe ve ibadetle değerlendirilmesi isteniyor. 

Siiyasiler de kandil nedeniyle Twitter hesaplarından mesaj paylaştı.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:

"Berat Gecemiz mübarek olsun;yaptığımız ve yapacağımız ibadet ve duaları Rabbim kabul buyursun;Yüce Allah,bizlere daima rahmet ve mağfireti ile muamele etsin;bu geceyi Yüce Allah hepimizin affı,mağfireti,beraati ile alemi islamın ve insanlığın kurtuluşuna vesile kılsın, inşallah."

Milli Savunma Bakanı Nurettin Canikli:

"Bu güzel gecenin feyzi üzerinize, rahmeti geçmişinize, bereketi evinize, nuru ahiretinize, sıcaklığı yuvanıza olsun. Berat Kandiliniz Mübarek olsun."

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak:

"Berat Kandili’mizi tebrik eder, ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını niyaz ederim."

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

"Yeni haftaya 11 ayın sultanı Ramazan’ın habercisi Berat Kandili ile başladık. Mübarek olsun. Bu hayırlı günü dua, tövbe ve ibadetle geçirelim."

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

"Ramazan ayının müjdecisi Berat Kandili’nin ülkemize, milletimize ve bütün İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Rabbim bu mübarek gecede bütün dualarımızı kabul buyursun."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya:

"Aziz Milletimizin ve İslam aleminin #BeratKandili'ni tebrik ediyorum. Ramazan ayının müjdecisi bu mübarek gecenin, kardeşlik, hayır ve berekete vesile olmasını diliyorum."

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül:

"Ramazan'ın müjdecisi Berat Kandili'miz mübarek olsun."

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

"İslam aleminin mübarek Berat Kandili’ni tebrik ediyor, ülkemizde birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine vesile olmasını diliyorum. Hayırlı Kandiller."

Orman ve Su İşleri Veysel Eroğlu:

"Berat gecenizi gönülden tebriklerimle, bu mübarek gecenin bütün milletimizin birlik ve beraberliğinin pekişmesine vesile olmasını temenni ederim."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal:

"Ramazan ayının müjdecisi mübarek Berat Kandili’nin ülkemize ve tüm İslam alemine barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Allah’tan niyaz ederim."

 

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: ramazan, Berat Kandili
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