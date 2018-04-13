Siyasetçilerden Miraç Kandili mesajları

İslam inancına göre, Hazreti Muhammed, Miraç gecesi, Allah'ın daveti üzerine Cebrail Aleyhisselam'ın rehberliğinde Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya, oradan semaya, yüce alemlere ve ilahi huzura yükseldi. Hazreti Muhammed, yolculuğunda ''Burak'' adlı binekle seyahat etti.

Beş vakit namaz Miraç gecesinde farz kılındı, Allah'a şirk koşmayanların cennete gireceği müjdesi verildi ve Miraç gecesinde "Amenerrasulü" diye başlayan Bakara Suresi'nin son iki ayeti indirildi.

Ayrıca bu gece Allah, Hazreti Muhammed'e insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan on iki emir vahyetti.

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nce Miraç Kandili dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Ankara'da Beştepe Millet, Şanlıurfa'da Halilurrahman, Manisa'da Hatuniye, Bursa'da Ulu, Konya'da İbrahim Hakkı Konyalı, İstanbul'da Eyüp Sultan, Fatih ve Mimar Sinan camilerindeki özel programda, Kur'an-ı Kerim ve mevlit okutulacak.

Bakanlar, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesaplarından Miraç Kandili dolayısıyla şu kutlama mesajlarını paylaştı:

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ:

"Bu gece, Peygamberimiz Hz. Muhammed(S.A.V.)’in 'mirac mucizesinin' gerçekleştiği Mirac Gecesi’dir. Mirac Gecemiz mübarek olsun;yaptığımız ibadet ve dualar ile yapacağımız ibadet ve dualar Yüce Allah katında makbul olsun;Mirac Gecesi yeniden dirilişe ve yükselişe vesile olsun."

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya:

"İslam aleminin ve Aziz Milletimizin mübarek Miraç Kandili’ni tebrik ediyor, Rabimden bu mübarek gecenin milletimizin birlik ve beraberliğine, insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını niyaz ediyorum."

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba:

"Kandil geceleri, gönül evlerimizi aydınlatan ışıklardır. Peygamberimizin Allah’ın huzuruna yükseldiği Miraç Kandili’nin de milletimizin ve bütün insanlığın gönül bağlarını, muhabbetini, kardeşliğini güçlendirerek dünya barışı için gönüllere bir meşale tutmasını temenni ediyorum."

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Mahir Ünal:

"İslam aleminin Miraç Kandili’nin tebrik eder, bu mübarek gecenin tüm insanlığa barış ve huzur getirmesini Cenab-ı Hak’tan niyaz ederim."

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci:

"İslam aleminin birlik ve beraberliğine; aziz milletimizin ve tüm insanlığın barış, huzur ve saadetine vesile olması dileğiyle Miraç Gecemiz ve Cumamız mübarek olsun."

Başbakan Yardımcısı Hakan Çavuşoğlu:

"Eşsiz ve ulvi bir ilahi ikramı muhteva eden Miraç Kandili'nizi tebrik eder, bu mübarek gecenin İslam âleminin ve insanlığın hayrına vesile olmasını Cenab-ı Allah'tan niyaz ederim. Hayırlı Kandiller."

Başbakan Yardımcısı Fikri Işık:

"İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik ediyor, bu mübarek gecenin barış ve huzura vesile olmasını yüce Mevla'dan niyaz ediyorum. Hayırlı Kandiller."

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü:

"Peygamber Efendimiz'in Miraç'a çıktığı bu faziletli gecede gönülden edilen tüm güzel duaların kabul olmasını dilerim. Miraç Kandili'miz mübarek olsun."

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci:

"Milletimizin ve tüm İslam aleminin Miraç Kandili'ni tebrik eder, hayırlara vesile olmasını temenni ederim."

Kaynak: TRT Haber