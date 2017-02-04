Sivil polisler yolcu otobüslerinde trafik denetimine başladı

Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda, toplu taşıma araçları ve şehirlerarası yolcu otobüslerinde sivil trafik polisleri denetleme yapmaya başladı.

Bu uygulama kapsamında Ankara’dan İstanbul’a yolcu olarak seyahat eden sivil polis memuru, güzergahta otobüs şoförü tarafından yapılan ihlalleri 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’na kadar takip etti. Yolculuğun bitiminde kendini tanıtan sivil polis, yolculara uygulama hakkında bilgi verdi.

Yolculuk sırasında yaşanabilecek trafik kazalarını asgari seviyeye indirmeyi amaçladıklarını ifade eden polis memuru Aslan Yılmaz, uygulamanın amacının uzun yolda otobüslerde yolculara emniyet kemerlerinin taktırılması ve bilinçlendirilerek alışkanlık haline getirilmesi olduğunu belirtti. Yaşanabilecek kazaların asgari seviyeye indirilmesinin hedeflendiğini söyleyen Yılmaz, şunları kaydetti:

"Ben ve arkadaşlarım Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Daire Başkanlığınca görevli olarak otobüse binmiş bulunmaktayız. Otobüs firması ve şoförünün bilgisi olmadan biletli bir şekilde yolculuğa başladık. Amacımız şoför ve yolcuların emniyet kemerinin takıp takmadıkları, yolcuların bu konuda uyarıp uyarılmadıkları konusunda çalışma yapmaktı. Ayrıca otobüs şoförünün yolculuk sırasında yapmış olduğu ihlalleri tespit ederek cezai işlem uygulamaktı.’’

Yolculardan Mehmet Yılmaz, uygulamadan memnun olduklarını dile getirerek, "Keşke bütün firmalara bu yaptırımlar uygulansa. Bizlerin de bilinçlendirilmesi lazım. Ben şimdiye kadar otobüslerde emniyet kemeri takmak zorunda olduğumu bilmiyordum. Bu sayede öğrenmiş olduk. Bundan sonra kaptanlarımız da dahil olmak üzere hep beraber kemelerimizi takacağız.’’ diye konuştu.

Uygulama kapsamında, otobüs şoförüne kapalı alanda tütün ürünü kullanmak ve emniyet kemeri takmamaktan toplam 190 lira ceza kesildi.

Uygulamanın 81 il genelinde eş zamanlı sürdüğü bildirildi. AA