'Sivil polis jandarma personeline 'Bunu almıyoruz, kalsın' dedi'

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) sözde "Hava Kuvvetleri Komutanlığı imamı" olduğu belirlenen firari Adil Öksüz'ün serbest bırakılmasıyla ilgili 13'ü asker, 14'ü Emniyet Genel Müdürlüğü personeli ve biri eski Başbakanlık müşaviri 28 sanığın yargılandığı davanın dördüncü celsesi sona erdi.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tanık olarak dinlenen Öksüz'ün tutulduğu Kışla Jandarma Karakolunda görevli Doğan Can Nergiz'e, polislerin jandarma personeline "Siz yakalanan kişilerle ilgili hiçbir işlem yapmayacaksınız. Biz ilgileneceğiz." dediğini duyup duymadiığı soruldu.

Karakolda "Biz karışmayacağız, polisler ilgilenecek." denildiğini, ancak bunu kimin dediğini bilmediğini belirten Nergiz, bu sırada karakolda rütbelilerden kimlerin bulunduğunun sorulması üzerine, uzman çavuşların karakolda olduğunu söyledi.

Diğer şüpheliler adliyeye götürülürken Öksüz'ün de aralarında olduğu 11 kişinin karakolda bırakılmasıyla ilgili, "Askerlerin imamı denilen şahıs araca neden bindirilmedi, bindirildiyse kim tarafından indirildi?" sorusu yöneltilen Nergiz, Öksüz'ün araca bindirildiğini görmediğini anlattı.

Adil Öksüz'e "'Seninle daha işimiz var. İşimiz bitmedi. Daha sorgulayacağız' diyen birini duydun mu?" sorusu üzerine Nergiz, buna şahit olmadığını belirtti. Nergiz, sanıklardan eski Başbakanlık Müşaviri Ali İhsan Sarıkoca'yı görmediğini, Öksüz ile herhangi bir diyaloğuna da şahit olmadığını söyledi.

"Askeri imam dendiğini duydum"

Tanık Uzman Çavuş Serhat Kaplan da 16 Temmuz'da karakolun dış güvenliğinden sorumlu olduklarını anlattı.

Bahçede bir kişi için askeri imam olduğunun söylendiğini duyduğunu dile getiren Kaplan, Öksüz'e "Seninle daha işimiz var. İşimiz bitmedi. Daha sorgulayacağız" diyen birine şahit olmadığını öne sürdü.

Karakolda kalan 11 kişi arasında Adil Öksüz'ün de olduğunu ifade eden Kaplan, Öksüz ile görüşen birini görmediğini söyledi. Kaplan, Öksüz'ün yüzüne tükürüp tokat attığı öne sürülen eski Başbakanlık Müşaviri Sarıkoca'yı hatırlayamadığını söyledi.

Tanık Osman Tomaç da Öksüz'e "imam" dendiğini duyduğunu söyledi. Ali İhsan Sarıkoca'nın karakola geldiğini doğrulayan Tomaç, Sarıkoca'yı Öksüz'e tokat atarken ya da yüzüne tükürürken görmediğini belirtti.

"Evrakları hazır değil"

Tanık olarak dinlenen kışla karakolunda görevli Abdullah Kaya da karakol bahçesinde sivil polislerin yakalananları sorguladıklarını gördüğünü, sarı tişörtlü bir polisin, "Bu sizin imamınızmış" diye bağırdığını duyduğunu söyledi.

Kaya, "Karakolda Öksüz arabaya bindirilmek üzereydi, bu sırada bir sivil polis, 'Bunu almıyoruz, evrakları hazır değil daha, kalsın' dedi. Bundan sonrasını bilmiyorum." diye konuştu.

Duruşma salonunda bulunan emniyet istihbarattaki sanık polislere bakması istenen Kaya, bunu söyleyen polisi hatırlayamadığını belirtti.

Mahkeme heyeti, tanık beyanlarının ardından duruşmayı yarın devam etmek üzere tamamladı.