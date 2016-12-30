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Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 12 kamu çalışanından 4'ü tutuklandı.

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Sivastaki FETÖ/PDY operasyonu: 4 tutuklama

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince, ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 12 kamu çalışanı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan H.P, E.C, E.D. ve H.P, savcılıktaki ifadeleri sonrası salıverildi.

Şüphelilerden Ahmet K, Yavuz G, Özgür K. ve Mehmet C, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, H.A, Z.Y, A.K. ve H.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Örgütün şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandıkları iddiasıyla 21 Aralık'ta 9 kamu çalışanı gözaltına alınmış, daha sonra bu sayı 12'ye çıkmıştı. AA

Etiketler: Sivas FETÖ, fetö, PDY, Sivas Cumhuriyet Başsavcılığı
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