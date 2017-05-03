  • 03 MAYIS 2017, ÇARŞAMBA

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Sivas'taki FETÖ/PDY operasyonu

ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alından 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

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Sivastaki FETÖ/PDY operasyonu

Sivas'ta Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Sivas Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında kentteki meslek odaları üyeleri ile bazı kamu kurum ve kuruluşlarının güvenlik araştırmasında, "ByLock" kullandıkları tespit edilen ve Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 18 şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 10'u adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 3 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Etiketler: Sivas, FETÖ operasyonu, bylock, Terörle Mücadele
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