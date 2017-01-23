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Sivas'ta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Sivas'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunun ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlıdan 8'i tutuklandı.

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Sivasta uyuşturucu operasyonu: 8 tutuklama

Özel harekat polislerinin desteğiyle düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 10 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılardan A.T, savcının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki ifadesinin ardından serbest bırakıldı, 9 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

H.H.T. savcılıktaki işlemleri sonrası salıverildi, mahkemeye çıkarılan O.Y, İ.Y, R.Ç, A.Ç, B.A, S.G, M.D. ve B.G. ise "uyuşturucu ticareti veya temini, yağma, tehdit, hakaret, kasten yaralama ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçlamalarıyla cezaevine gönderildi.

Polis ekipleri, kavga ihbarı üzerine gittikleri olay yerinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 10 şüpheliyi gözaltına almış, birçok suçtan sabıkalı zanlıların araç ve adreslerinde yapılan aramada 32,2 gram sentetik uyuşturucu, av tüfeği ve fişekler ele geçirmişti.

Etiketler: uyuşturucu operasyonu, Sivas, adliye, 8 tutuklama
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