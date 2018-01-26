Sivas'ta uyuşturucu operasyonları: 3 tutuklama

Sivas Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Sivas-Erzincan karayolundaki uygulama noktasında, Van'dan Ankara'ya seyreden yolcu otobüsünü durdurdu.
Yolculardan İran uyruklu kadınlar R.R. ve S.M'nin üzerinde ve bagajlarında 2 kilo 345 gram metamfetamin ele geçirildi.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Enerji içeceği kutusunda metamfetamin
Öte yandan, Kangal ilçesinde de Sivas'tan Malatya'ya giden yolcu otobüsü durduruldu.
Otobüste seyahat eden Y.Ç'nin (51) çantasında enerji içeceği kutularına saklanmış 1 kilo 169 gram metamfetamin bulundu.
Gözaltına alınan Y.Ç, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA