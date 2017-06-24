Sivas'ta "Türkiye Huzur Arife Operasyonu"

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, vatandaşların huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işlemeye meyilli şahısların caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amacıyla "Türkiye Huzur Arife Operasyonu" gerçekleştirildi.

Uygulamada 271 personel, kentin farklı noktalarında 3 bin 701 kişi ve bin 198 aracı sorguladı.

Bu kapsamda bir kişiye ruhsatsız av tüfeği ve 101 adet fişek bulundurmaktan işlem yapıldı.

Ayrıca 64 araca 21 bin 736 lira cezai işlem uygulandı, 9 araç da trafikten men edildi. AA