  • 02 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Sivas'ta trafik kazası: 9 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde minibüs ile kamyonetin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

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Sivasta trafik kazası: 9 yaralı

Sivas'ta Mehmet Can Yeşilbağ yönetimindeki 58 DS 447 resmi plakalı kamyonet, D-100 karayolu Kösedağ Deresi mevkisinde Halil Şahin'in kullandığı 58 M 9295 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kamyonet sürücüsü Yeşilbağ, araçta bulunan Akıncılar Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürü Olcay Urlu ile minibüstekilerden Şükran Şahin, Kübra Şahin, Esra Şahin, Miyese Bulut, Berat Bulut, Elif Özgan ve Elifnaz Güneş yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. 

Etiketler: Sivas'ta trafik kazası
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