Sivas'ta trafik kazası: 7 yaralı

Nurettin Sezgin (47) yönetimindeki 58 EK 365 plakalı traktör, Suşehri ilçesi D-100 karayolu Karalar köyü yakınlarında kontrolden çıkarak uçuruma devrildi.

Sürücü ile eşi Ayşe (41) ve kızı Bahar Sezgin (20) yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Nurettin ve Ayşe Sezgin, ilk müdahalelerinin ardından Sivas'a sevk edildi.

Koyulhisar ilçesinde de Sinan Bulut (19) idaresindeki 58 KD 497 plakalı traktör, Yalnıztepe köyü yakınlarında kontrolden çıkarak yol kenarındaki toprak yığınına çarptı.

Traktörden savrularak yere düşen sürücü ile Mert Kızılarmut (20), Celal Buluz (20) ve Volkan Gül (20), yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan durumu ağır olan Kızılarmut ve Gül, Sivas'a gönderildi.