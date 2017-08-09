  • 09 AĞUSTOS 2017, ÇARŞAMBA

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Sivas'ta trafik kazası: 6 yaralı

Sivas'ın Suşehri ilçesinde, yola çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca devrilen hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 6 kişi yaralandı.

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Sivasta trafik kazası: 6 yaralı

Doğan İşçi (52) yönetimindeki 36 SC 219 plakalı hafif ticari araç, D-100 karayolu Giresun yol ayrımı yakınlarında, önüne aniden çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yaparken devrildi. Karşı şeride geçip, bariyerlere çarparak duran araçtaki sürücü ile eşi Havva (43), çocukları Zelal Nur (21), İsmail (10) ve 9 aylık Hiranur İşçi ile Yasin Aydoğdu yaralandı.

Suşehri Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

İşçi ailesinin, Kars'ta bir yakınlarının cenaze törenine katıldıktan sonra Tokat'a gitmek üzere yola çıktıkları belirtildi.

Etiketler: Sivas, kaza
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